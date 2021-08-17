17 Ağu 2021 - 15:29- Spor G: 17 Ağu 2021 - 15:30

Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı mask

Ümraniyespor’a 3-0 mağlup olan ve ilk maç sonunda son sırada yer alan Kocaelispor’da Ankaragücü maçının hazırlıkları başladı. Dün saat 16.00’daki çalışmada morallerin iyi olmadığı görüldü.  
# Kocaelispor

17 Ağu 2021 - 15:29 - Spor

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