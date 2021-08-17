Zeytinoğlu: Temmuzda bütçe gelirleri yüzde 10 arttı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Temmuz ayında bütçe gelirleri 95.27 milyar TL, bütçe giderleri 141.07 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe giderlerindeki artış yüzde 21.4 olurken, bütçe gelirleri yüzde 10.1 oranında arttı. Giderlerdeki artışın gelirlerdeki artışın üzerinde olması dolayısıyla bütçe temmuzda 45.80 milyar TL açık verdi. Yılın ilk aylık döneminde bütçe açığı 78.34 milyar TL oldu” dedi.

“ARTIŞLAR DİKKAT ÇEKİYOR”

Bütçe gelirleri ve giderlerinin alt kalemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda giderler alt kalemlerinde görevlendirme giderleri, gayrimenkul sermaye ve üretim giderleri, sermaye giderleri ve faiz giderlerindeki artışlar dikkat çekiyor. Gelirler tarafında is, bütçeye en fazla katkı sağlayan vergi gelirleri temmuzda da bütçeyi önemli ölçüde destekledi. Vergi gelirlerinin alt kalemlerine baktığımızda; gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler ile dahilde alınan KDV ve ithalden alınan KDV’deki artışların gelirler kalemini desteklediğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.