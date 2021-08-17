Mesken suyu olmayan vatandaş: Çoluğum çocuğum perişan halde

Körfez Çamlıtepe Mahallesi Samsunlu Ahmet Sokak'ta ikamet eden bir okuyucumuz whatsapp ihbar hattımıza ulaşarak İSU ile ilgili şikayette bulundu. İddiaya göre İSU, inşaat suyunu mesken suyuna çevirmeyerek mağdur etti. Vatandaş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı. "Perşembe gününden beri inşaat suyunu mesken suyuna çevirmek için İSU'ya gidiyorum. Kaç kere gittim ancak 1 kere geldiler onda da sorun çıkartıp mesken suyuna çevirmediler."

"ÇOK MAĞDUR ETTİLER"

"4. katta oturuyorum her gün en alt kattan 4. katta olan evime su taşıyorum. Çoluğum çocuğum perişan halde, kaç gündür ne banyo yapabildik ne başka bir şey. Telefonla aradığımda sesimi yükselttiğim için telefonu kapatmakla tehdit ettiler. Hamile komşum var yakında bebeği olacak o ne yapacak? Bizi çok mağdur ettiler, pandemi döneminde yapılacak iş mi bu? Lütfen sesimizi duyurun."