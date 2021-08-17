Mesken suyu olmayan vatandaş: Çoluğum çocuğum perişan halde

Körfez Çamlıtepe Mahallesi Samsunlu Ahmet Sokak'ta ikamet eden bir okuyucumuz whatsapp ihbar hattımıza ulaşarak İSU ile ilgili şikayette bulundu. İddiaya göre İSU, inşaat suyunu mesken suyuna çevirmeyerek mağdur etti. Vatandaş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı. "Perşembe gününden beri inşaat suyunu mesken suyuna çevirmek için İSU'ya gidiyorum. Kaç kere gittim ancak 1 kere geldiler onda da sorun çıkartıp mesken suyuna çevirmediler."
"ÇOK MAĞDUR ETTİLER"
"4. katta oturuyorum her gün en alt kattan 4. katta olan evime su taşıyorum. Çoluğum çocuğum perişan halde, kaç gündür ne banyo yapabildik ne başka bir şey. Telefonla aradığımda sesimi yükselttiğim için telefonu kapatmakla tehdit ettiler. Hamile komşum var yakında bebeği olacak o ne yapacak? Bizi çok mağdur ettiler, pandemi döneminde yapılacak iş mi bu? Lütfen sesimizi duyurun."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatansever - ruhsatlı, imar ve oturma iskanı olmayan hiç bir binaya su aboneliği verilmez. kanunen yasak. bunu haber yapan gazeteci de çok ekmek yesin.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.