Sokak hayvanları için önemli adım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşimi bugün Kocaeli Kongre Merkezinde yapıldı. Toplam Meclisin başkanlığını KBB 1. Başkan vekili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirdi. 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde gerçekleşen meclis toplantısında söz gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısının Başkanlığını Zinnur Büyükgöz, “Allah bir daha böyle acıları yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

“ÇOK KAYIPLARIMIZ OLDU”

Toplantıda söz alan CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, “Çok acı şeyler yaşadık. Son günlerde yangınlarda sellerde acı tablolarla karşı karşıyayız. Sizin bir cümleminiz de ana fikir oluşturdu. Yöneticilerin ders çıkarması gerekiyor. İnşallah Allah bu tip acıları bir daha yaşatmasın. Çok acı günlerdi. Çok kayıplarımız oldu. Tahir Başkan bugün burada olsaydı kendisinden ağır ve orta hasarlı binalar ile ilgili ne aşamada onun ile ilgili bilgi alırdık. Valilik ile birlikte iletilen bir süreç var. Ne aşamada meclis bilgilendirilirse seviniriz” dedi.

“YAŞAM ALANI OLMAKTAN ÇIKARILDI”

Meclis Başkan Vekili Zinnur Büyükgöz, Taşdemir’in sorusuna cevaben, “Öncelikle ağır hasarlı binalar yıkım evresinde. Valilik ile büyükşehir koordinasyonunda ilerleyen bir süreç BU binaların elektrik su kesintileri yapıldı. Büyük oranda yaşam alanı olmaktan çıkarıldı. Yıkım ile ilgili işlemleri bekliyorlar. Orta hasarlı binaların süreci farklı ilerliyor. Orta hasarlı olamadığı için bazı vatandaş kendi binasını orta hasarlı göstermiş. Süreç içerisinde güçlendirme yapanlar var. Ağır hasarlı binalar ile alakalı süreç devam ediyor. Orta hasarlar farklı süreçte ilerliyor” ifadelerini kullandı.

İLÇE BELEDİYELERİ İLE ORTAK ÇALIŞMA

Meclis Toplantısını 4. Maddesinde yer alan Kocaeli genelinde sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun sağlanması için ilçe belediyeleri ile protokol yapma yetkisinin başkanlık makamına verilmesi gündemi oy birliği ile meclisten geçti. Verilecek yetki ile sokak hayvanları ile ilgili sorunların giderilmesinde yaşanan belirsizliklerin ortadan kalması için ortak çalışmalar yapılacak.

2,5 MİLYON HİBE

Toplantıda aynı zamanda Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi tarafından meclise gönderilen Sosyal Geliştirme Projesi programı kapsamında Doğru Marmara Kalkınma Ajansı’ndan alınan 2,5 milyonluk hibe desteği için başkanlık makamına yetki oy birliği ile verildi. Dar gelirli ailelerin üretime katılması ve kendi geçimlerini sağlaması amacı ile kurulan mantar yetiştiriciliği projesinin finansman sorunu, hibe desteğin alınması ile birlikte ortadan kalkacak.

FINDIK ISLAHINA OY BİRLİĞİ

Meclis toplantısının bir diğer maddesinde de Plan Bütçe Komisyonunun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli İl tarım ve Orman Müdürlüğü arasında Kocaeli Özelinde Fındık Bahçeleri Islah Çalışması projesi kapsamında işbirliği protokolü yapılması için başkanlık makamına yetki verilmesi oy birliği ile meclisten geçti.