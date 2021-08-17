İzmit Belediyesi, Marmara Depremi şehitleri için mevlit okuttu 

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen anma programı kapsamında, öğle namazını müteakiben Fevziye Camii’nde mevlit okutuldu. Mevlid-i Şerif; Fevziye Cami İmamı Faruk Çoban, Fevziye Cami Müezzinleri Hikmet Akça ve İsmail Özkar tarafından okundu.
LOKMA DAĞITILDI
22 yıl önce bugün meydana gelen Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için okunan Mevlid-i Şerif’in ardından cami önünde lokma dağıtıldı. Lokma dağıtımında İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Koordinatör Ozan Aksu ve Spor Müdürü Mithat Ağa da hazır bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.