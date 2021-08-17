17 Ağu 2021 - 16:13- Gündem G: 17 Ağu 2021 - 16:15

İzmit’te çöp konteynerleri hijyenle buluşturuluyor 

İzmit Belediyesi, kentin en işlek bölgesi Çarşı ve ilçe merkezinde bulunan çöp konteynerleri ile mazgalları yıkayarak dezenfekte etti 
İzmit’te çöp konteynerleri hijyenle buluşturuluyor  mask

İzmit Belediyesi’nin şehir genelinde yürüttüğü temizlik çalışmaları, her alanda aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bir yandan rutin temizlik çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, diğer yandan da mahallelerdeki çöp konteynerlerini yıkayarak daha temiz ve daha güvenli hale getiriyor. Bu çalışmalar kapsamında ekipler son olarak, kentin en işlek bölgesi Karabaş Mahallesi başta olmak üzere ilçe merkezinde bulunan konteyner ile mazgalları hijyenik hale getirdi. 

YIKAMA VE İLAÇLAMA YAPILDI

Yürüyüş Yolu, Kent Meydanı, Baç, Santral, Fethiye Caddesi ve Yeni Cuma mevkileri olmak üzere çarşı merkezindeki bütün konteynerler ile mazgalları yıkayan ve ardından gerçekleştirdiği ilaçlama çalışması ile dezenfekte eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edecek. Mesaisini 7 gün 24 saat sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara da çöp konteynerlerini itina ile kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.
# İzmit belediyesi

17 Ağu 2021 - 16:13 - Gündem

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