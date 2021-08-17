İzmit’te çöp konteynerleri hijyenle buluşturuluyor 

İzmit Belediyesi’nin şehir genelinde yürüttüğü temizlik çalışmaları, her alanda aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bir yandan rutin temizlik çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, diğer yandan da mahallelerdeki çöp konteynerlerini yıkayarak daha temiz ve daha güvenli hale getiriyor. Bu çalışmalar kapsamında ekipler son olarak, kentin en işlek bölgesi Karabaş Mahallesi başta olmak üzere ilçe merkezinde bulunan konteyner ile mazgalları hijyenik hale getirdi.
YIKAMA VE İLAÇLAMA YAPILDI
Yürüyüş Yolu, Kent Meydanı, Baç, Santral, Fethiye Caddesi ve Yeni Cuma mevkileri olmak üzere çarşı merkezindeki bütün konteynerler ile mazgalları yıkayan ve ardından gerçekleştirdiği ilaçlama çalışması ile dezenfekte eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edecek. Mesaisini 7 gün 24 saat sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara da çöp konteynerlerini itina ile kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.