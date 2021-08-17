17 Ağu 2021 - 16:15- Gündem G: 17 Ağu 2021 - 16:18

"Hakkımızı alacağımız dair umudumuz var!"

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Belediye şirketi GOPAŞ hak sahibi Gaziosmanpaşalılar ile anlaşmaya başlayarak yaklaşık 9 yıl önce Kentsel Dönüşüm için adım ilk adımları atmıştı.
"Hakkımızı alacağımız dair umudumuz var!" mask

Ancak Projelerin eş zamanlı başlatılması, insanların eş zamanlı tahliye edilmesi  bu bölgelerde büyük sorunlara neden oldu. Birçok bölgede projeler başlatılmadı, bitirilen projeler belediye ile yapılan sözleşme ile örtüşmüyor, hak sahipleri kira ödemelerini alamıyor. Bu sorunların dile getirilmesi için 15 Ağustos 2021 tarihinde Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Mağdurları  Gaziosmanpaşa Cumhuriyet meydanında geniş katılımlı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Eylül ayında basın toplantısı tekrarlanacak ve  mağduriyetler giderilene kadar birleşimlerin yapılacak.

17 Ağu 2021 - 16:15 - Gündem

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