"Hakkımızı alacağımız dair umudumuz var!"

Ancak Projelerin eş zamanlı başlatılması, insanların eş zamanlı tahliye edilmesi bu bölgelerde büyük sorunlara neden oldu. Birçok bölgede projeler başlatılmadı, bitirilen projeler belediye ile yapılan sözleşme ile örtüşmüyor, hak sahipleri kira ödemelerini alamıyor. Bu sorunların dile getirilmesi için 15 Ağustos 2021 tarihinde Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Mağdurları Gaziosmanpaşa Cumhuriyet meydanında geniş katılımlı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Eylül ayında basın toplantısı tekrarlanacak ve mağduriyetler giderilene kadar birleşimlerin yapılacak.