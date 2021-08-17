Muhtar Masası Koordinatörü Baştürk sahadan ayrılmıyor

Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörlüğü görevine getirilen Mehmet Baştürk, vakit kaybetmeden sahaya inerek muhtarlarla bir araya gelmeye başlamıştı. Temposunu hiç düşürmeyen Baştürk, her gün İzmit’in farklı bölgelerinde bulunan mahalleleri ziyaret etmeye ve gittiği yerlerde muhtarlarla fikir alışverişi yapmaya aralıksız devam ediyor.
TEK TEK GÖRÜŞÜYOR
Gittiği her yer de İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamını ileten ve muhtarlar aracılığıyla mahallelinin isteklerini dinleyen Mehmet Baştürk son olarak; Körfez, Yenidoğan, Serdar, Yahyakaptan, Erenler, Topçular ve Ayazma mahallelerini ziyaret etti. Baştürk, kısa sürede İzmit’in tüm mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeyi hedefliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.