17 Ağu 2021 - 16:17- Gündem G: 17 Ağu 2021 - 16:18

Muhtar Masası Koordinatörü Baştürk sahadan ayrılmıyor

İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Mehmet Baştürk, kentin farklı bölgelerinde bulunan mahalleleri gezmeye ve muhtarlarla bir araya gelerek fikir alışverişi yapmaya devam ediyor 
Muhtar Masası Koordinatörü Baştürk sahadan ayrılmıyor mask

Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörlüğü görevine getirilen Mehmet Baştürk, vakit kaybetmeden sahaya inerek muhtarlarla bir araya gelmeye başlamıştı. Temposunu hiç düşürmeyen Baştürk, her gün İzmit’in farklı bölgelerinde bulunan mahalleleri ziyaret etmeye ve gittiği yerlerde muhtarlarla fikir alışverişi yapmaya aralıksız devam ediyor. 

TEK TEK GÖRÜŞÜYOR

Gittiği her yer de İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamını ileten ve muhtarlar aracılığıyla mahallelinin isteklerini dinleyen Mehmet Baştürk son olarak; Körfez, Yenidoğan, Serdar, Yahyakaptan, Erenler, Topçular ve Ayazma mahallelerini ziyaret etti. Baştürk, kısa sürede İzmit’in tüm mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeyi hedefliyor.
# Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi

17 Ağu 2021 - 16:17 - Gündem

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