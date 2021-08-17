KOTO: Ömrünü tamamlamış binlerce bina bulunuyor

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 17 Ağustos 1999 Depremi’nin 22’nci yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Oda yönetimi adına açıklama yapan Başkan Necmi Bulut, “Kötü bina kalitesi, kötü işçilik, kötü planlama, kötü diyebileceğimiz birçok şeyin birleştiğinde ortaya çıkan sonucu gördük. Depremlerde hasar gören ya da 1999 depremi öncesi yapılmış ama hasar almamış binaları kaderine terk etmek, boş bırakmamak gerekiyor. Bizim binalarımız uzun ömürlü binalar değil. Binaların da tıpkı insanlar gibi ömrü vardır. Kocaeli’de de ömrünü tamamlamış binlerce bina bulunuyor. Bu binaların yeniden inşa edilmeye veya güçlendirilmeye ihtiyacı var. Eğer biz bu binaları yıkıp yerlerine yenilerini inşa etmezsek, doğa bir süre sonra bunları kendi kendine acı bir şekilde yeniler” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM TEŞVİKİ

Bulut, açıklamasının devamında ise “Depremde en çok hasar alan, en çok yıkılan binaların ortak özellikleri 4-5 kat ve üzeri yapıların olması ve yapıların bulunduğu zeminler ile uygunsuzluğuydu. Geçen 22 yıllık zaman dilimin de depremde hasar almamış, ayakta kalmış fakat yapı kalitesi düşük yapıların sadece yüzde 5- yüzde 10’ u yıkılarak yeniden yapılabildi. Bu oranın oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Bu oranın yukarı çekilmesinin tek yolu kentsel dönüşümü teşvik edecek adımlar atmaktan geçmektedir” dedi.

KOTO ÖNERİLERİNİ LİSTELEDİ (TAKOZ)

Yerinde yapılmış olan yapıların yıkıldığında aynı kat ve alan üzerine yapılması,

Yıkılan yapı ticari bölgede ise asma kat uygulaması yapılabilmesi,

Yıkılan yapının değerlendirme aşamasında; ruhsat veya iskanlı olması, ruhsat veya iskan dışında yapılmış olan ilave eklenti ya da kat olması durumunda bahis konusu eklentinin emlak vergisinin en az 15 yıldır ödeniyor olması ya da imar barışı kapsamında yapı kayıt alınmış olması,

Bu uygulamanın yapılaşma yoğunluğunun yüzde 70’inin tamamlandığı bölgelerde uygulanması,

İki farklı yükseklikte bulunan yapıların arsalarının birleştirilmesi durumunda kat yüksekliği fazla olana göre kat yüksekliği belirlenmesi,

Üzerinde yapı bulunan arsa ile boş arsanın birleştirilmesi durumunda üzerinde yapı bulanan yapı yüksekliği dikkate alınarak inşaat izni verilmesi,

Daha önce resmi kurumlarca risk analizi yapılmış ve yıkılmış olan yapıların herhangi bir sebepten dolayı yapılamamış olması durumunda resmi kurumlarca daha önceki tespite göre bu yasa kapsamında değerlendirilmesi,

Birden fazla parselin birleştirilmesi durumunda üzerinde kat sayısı en fazla olan yapı yüksekliği dikkate alınarak imar izni verilmesi,

Birleştirilmiş arsa alanı bin metrekare den az olmamak üzere ve birleştirilen parsellerin yüzde 90’ından az olmamak üzere bina bulunması durumunda yüzde 10 emsal artışı yapılması,

Yüzde 70’i yapılaşmış imar adasının tamamının yıkılarak yeniden yapılması durumunda ise ada içinde bulunan en yüksek katlı binanın kat yüksekliği baz alınarak %20 emsal artışı yapılması.