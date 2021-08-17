17 Ağu 2021 - 17:27- Asayiş G: 17 Ağu 2021 - 17:30

Barlar Sokağı’nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

İzmit Kemalpaşa Mahallesi’nde aynı mekanda çalışan iki şahıs bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi bıçakla yaralandı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Barlar Sokağı’nda bıçaklı kavga: 1 yaralı mask

Olay, 16.00 sularında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre aynı eğlence mekanında çalışan Gürkan B. ve Enes M. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürkan B. bıçakla Enes M.’yi cadde üzerinde kovalamaya başladı. Enes M.’yi yakalayan Gürkan B. bıçaklamasının ardından olay yerinden kaçtı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.  Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgede çalışma başlattı. Sağlık ekipleri Enes M.’ye ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, Gürkan B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

 

 
# sağlık

17 Ağu 2021 - 17:27 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.175.387 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Alacak kavgasında kılıçla saldırarak yaraladı mask
Alacak kavgasında kılıçla saldırarak yaraladı
Körfez’de daire alevlere teslim oldu mask
Körfez’de daire alevlere teslim oldu
İzmit’te fastfood zincirine ait depoda yangın mask
İzmit’te fastfood zincirine ait depoda yangın
Komşular arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı mask
Komşular arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı
Başiskele’de ölüm üst geçide 50 metre kala geldi mask
Başiskele’de ölüm üst geçide 50 metre kala geldi
Şakalaşırken arkadaşını vurdu mask
Şakalaşırken arkadaşını vurdu
Anket Türkiye mültecilere kapılarını açık tutmalı mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL