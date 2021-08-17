Barlar Sokağı’nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, 16.00 sularında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre aynı eğlence mekanında çalışan Gürkan B. ve Enes M. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürkan B. bıçakla Enes M.’yi cadde üzerinde kovalamaya başladı. Enes M.’yi yakalayan Gürkan B. bıçaklamasının ardından olay yerinden kaçtı.
YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgede çalışma başlattı. Sağlık ekipleri Enes M.’ye ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, Gürkan B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.