Barlar Sokağı’nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, 16.00 sularında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre aynı eğlence mekanında çalışan Gürkan B. ve Enes M. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürkan B. bıçakla Enes M.’yi cadde üzerinde kovalamaya başladı. Enes M.’yi yakalayan Gürkan B. bıçaklamasının ardından olay yerinden kaçtı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgede çalışma başlattı. Sağlık ekipleri Enes M.’ye ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, Gürkan B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.