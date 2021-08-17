Kemalpaşa Mahallesi’nde bıçaklama: 1 yaralı

Olay, 16.00 sularında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre bir şahıs sokakta bulunan kadını rahatsız etmesi üzerine eğlence mekanı çalışanları müdahale etti. Müdahale sonucu şahıs Enes M. isimli çalışanı bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgede çalışma başlattı. Sağlık ekipleri Enes M.’ye ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, bıçaklayan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.