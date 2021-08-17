Vaka ve vefat sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 17 Ağustos verilerine göre, 294 bin 561 test yapıldı.

VAKA VE VEFAT SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Son 24 saatte, 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 183 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 14 bin 636 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayımlanan tablonun ardından art arda açıklamalarda bulundu. Koca şu ifadeleri kullandı;

*Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız.

*Toplam 85 milyon doz: Türkiye işini gücünü aksatmasın, sokakta hayatın hakkını versin diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin.

*Büyüklerimiz torunlarını sarılıp öpsün, dostlar birbirine rahat konuk olsun diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin.

*Üniversiteli ekrandan kampüse neşesi tam yerinde dönsün diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 72.04, ikinci doz ortalaması yüzde 54.42, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 85 milyon 564 bin 637 oldu.