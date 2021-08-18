Kocaelispor, İbrahima Wadji’yi kiraladı!

Ümraniyespor karşısında 3-0’lık bir yenilgi ile sezonu açan Kocaelispor kadrosuna, Norveç’in Haugesund takımından Senegalli İbrahima Wadji’yi kattı. Yeşil siyahlılar etkili kanat forvet ile kiralık olarak anlaşırken futbolcunun satın alma opsiyonu da Kocaelispor’da bulunuyor. Türkiye’de daha önce Gaziantep’te de oynayan Wadji, Mbour ve Norveç’in Molde takımlarında ter döktü. Geride bıraktığımız sezon Haugesund takımında 13 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 8 de gole imza attı.