18 Ağu 2021 - 09:15- Gündem G: 18 Ağu 2021 - 09:18

“Barlar Sokağı diye bir semt yok”

MEYDER tarafından yapılan yazılı açıklamada ‘Barlar Sokağı’ diye bir semt olmadığı belirtilerek, “Bizim de sıkıntı yaşadığımız bu olayla ilgili devletin kurumlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
“Barlar Sokağı diye bir semt yok” mask

Merkez Eğlence Yatırımcıları Derneği (MEYDER)Başkanı Yaşar Kibar tarafından Kemalpaşa Mahallesi ve Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde yaşanan asayiş olayları ile ilgili yazılı açıklama gerçekleştirdi. Kibar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Son günlerde “Barlar Sokağı” olarak tarif edilen işletmelerimizin bulunduğu cadde ve alanlarda asayiş olayları olmaktadır. Basın mensupları ve Barlar Sokağı adında bir semt yoktur. Şahabettin Bilgisu ve Kemalpaşa caddeleri üzerinde hizmet üreten esnaflık yapan işletmeler var. Buralarda çıkan her olayın “Barlar Sokağı” başlığıyla verilip bar işletmecileriyle ilişkilendirilmesi esnaflarımıza zarar vermektedir.

“DEVLETİN KURUMLARIYLA GÖRÜŞMEMİZ DEVAM EDİYOR”

Rahatsızlık veren, olay çıkaran insanları rahatsız eden kişilerden biz de rahatsızız. Olay sırf bu semtte geçti diye olaylarla alakası olmayan mekanlar, ‘Barlar Sokağı’ndaymış gibi ilan edilmemelidir. Belirli periyotlarda denetime tabi tutulan işletmelerimizin güvenliğini sağlamak belirli kurallar çerçevesinde elbette bize aittir. Fakat bizim de sıkıntı yaşadığımız bu olayla ilgili devletin kurumlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. MEYDER, ihtiyaç duyulan bilgilerin en sağlıklı temin edileceği oluşumdur. Süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımızca yapılacaktır.”

18 Ağu 2021 - 09:15 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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