18 Ağu 2021 - 09:19- Asayiş G: 18 Ağu 2021 - 09:21

TEM'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensiz göçmen yakalandı. 3 araç sürücüsü hakkında ise adli işlem yapıldı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
TEM'de 7 düzensiz göçmen yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğü’nün göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler gerekli işlemler için Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, araç sürücüsü 3 şahıs hakkında ise TCK 79 "göçmen kaçakçılığı suçu" kapsamında adli işlemler yapıldı.

18 Ağu 2021 - 09:19 Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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