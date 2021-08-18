Yürüyüş Yolu’ndaki çınarlar gözümüz gibi korunuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni baştan yapılan Yürüyüş Yolu’nda çalışmalar yoğun bir tempo ile sürüyor. Esnafın mağdur edilmemesi için etap etap yürütülen çalışmayı Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Genel Sekreter Gündoğdu’ya Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal ve Mustafa Altay’ın yanı sıra müteahhit firma yetkilileri de eşlik etti.

ESNAFI DİNLEDİ, FİRMADAN BİLGİ ALDI

Müteahhit firma yetkilileri ile görüşen Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın çalışmayı yakından takip ettiğini iletti. Esnafın mağdur olmaması için çalışmaların ivedilikle yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Genel Sekreter, Yürüyüş Yolu esnafını da dinledi.

“TARİHİ AĞAÇLARI GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYORUZ”

Yapılan çalışmaları yerinde gören Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı. Sahada çalışan personelle de görüşen Gündoğdu, çalışmalarda kullanılan malzemeleri inceleyerek Yürüyüş Yolu’nu en kaliteli malzeme ile inşa ettiklerini belirtti. Yürüyüş Yolu’ndaki çalışmada tarihi ağaçların zarar görmemesi için alınan tedbirleri değerlendiren Gündoğdu, “Bu ağaçlar tarihimizin bir yansıması. Onları gözümüz gibi koruyoruz, korumalıyız” şeklinde konuştu.

“MAĞDURİYET OLUŞMAMASI İÇİN ÇABALIYORUZ”

Esnafın mağdur olmaması için her türlü çabayı gösterdiklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, gelen talepleri günlük olarak değerlendirdiklerini belirtti. Gündoğdu, “Vatandaşımız ve özellikle de ekmek parası peşinde koşan esnafımızın mağduriyet yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“ÇALIŞMA BİTTİĞİNDE ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK”

Yaşanan sıkıntıların en asgari düzeyde olması için gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını belirten Genel Sekreter Gündoğdu, “Ekiplerimiz sahada çalışırken bir yandan da esnaflardan gelen talepleri değerlendirerek en doğru şekilde çalışmayı yürütme gayreti içerisindeler. Esnaf kardeşlerim inanıyorum ki bu sıkıntılar bittiğinde çalışmanın ne kadar isabetli bir karar olduğunu daha fazla idrak edecekler. Burası cazibesini kat kat artıracak ve Yürüyüş Yolu esnafının yüzü daha fazla gülecek” ifadelerini kullandı.