Sarısu Gençlik Kampı Türkiye’nin dört bir yanından öğretmenleri ağırladı

İzmit Belediyesinin Karadeniz’in incisi Kandıra’daki Sarısu Gençlik Kampı, Türkiye’nin dört bir yanından sınıf dışı öğrenmeye gönül veren öğretmenleri ağırladı. İzmit Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı 5. Ulusal Sınıf Dışı Eğitim Buluşması’nda bir araya gelen doğaya gönül veren öğretmenler, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak Sarısu Sahili’nde keşif ve incelemelerde bulundu.

ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER YAPILDI

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç ve Spor Müdürü Mithat Ağa’nın da katıldığı eğitim buluşması, orman okullarıyla ilgili çalışmalar yapan ve ‘Doğada Öğreniyorum’ eğitim programının kurucusu Gaye Amus’un önderliğinde gerçekleştirildi. Sınıf Dışı Eğitim Buluşması etkinliği kapsamında içerisinde eşsiz güzellikleri barındıran Sarısu Gençlik Kampı’nda iki gün boyunca çeşitli aktiviteler yapıldı.

ORMAN OKULU İLE İLGİLİ FİKİR ALIŞVERİŞİ

Sınıf Dışı Eğitim Buluşması için Finlandiya’dan Kocaeli’ye gelen Gaye Amus, Sarısu Gençlik Kampı’nın çok güzel bir tesis olduğunu belirterek gençlere böyle bir imkan sunduğu için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini gönderdi. Programda bir araya gelen Gaye Amus ile İzmit Belediyesi heyeti, İzmit Belediyesinin proje aşamasında olan Orman Okulu ile ilgili fikir alışverişinde de bulundu.