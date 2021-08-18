Sinop ve Bartın yardım kampanyasında bugün son gün

Sel felaketiyle sarsılan ve birçok vatandaşın mağduriyet yaşadığı Kastamonu’ya yardım kamyonu gönderen İzmit Belediyesinin, Sinop ve Bartın için de başlattığı yardım kampanyası devam ediyor. Yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar Çarşamba saat 21.00’a kadar ihtiyaç listesindeki malzemeleri İzmit Belediyesi Gıda Bankası’na teslim edebilecek. Yalnızca ayni yardım kabul edilen kampanyada kullanılmış eşya ve su kabul edilmiyor.
LİSTEDE BİRÇOK ÜRÜN YER ALIYOR
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde başlatılan kampanyada belirlenen ihtiyaç listesinde; kuru gıda, konserve, paketli gıda, bebek bezi, mama, devam sütü, kıyafet(bebek, yetişkin, çocuk), kullanılmamış kıyafet, battaniye, yorgan, yastık, hijyenik ped, hasta bezi, ev temizlik ürünleri (sabun, sıvı sabun, deterjan, ıslak mendil, havlu kağıdı, tuvalet kağıdı), el feneri, kafa lambası, pil, powerbank, yağmurluk ve çizme yer alıyor.
ÇARŞAMBA 21.00’E KADAR
İzmit Belediyesinin sel felaketiyle baş etmeye çalışan vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası kapsamında gelen ürünler, bu akşam (Çarşamba) saat 21.00’e kadar İzmit Belediyesi Kardeş Eller Gıda Bankası’nda teslim alınarak Sinop ve Bartın’a gönderilecek. İzmit Belediyesi, yaşanan acı olaylara duyarsız kalmayan İzmitlileri Sinop ve Bartın için destek olmaya davet ediyor. Vatandaşlar, kampanya için yetkililerle 0262 318 00 00 ve 0262 331 88 68 numaralı telefonlardan iletişime geçebilirler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.