18 Ağu 2021 - 09:25- Gündem G: 18 Ağu 2021 - 09:27

Sinop ve Bartın yardım kampanyasında bugün son gün

Sinop ve Bartın’da yaşanan sel felaketi sonrası mağdur olan vatandaşlar için İzmit Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar, bu akşam (Çarşamba) saat 21.00’e kadar yardımlarını İzmit Belediyesi Gıda Bankası’na teslim edebilecek
Sinop ve Bartın yardım kampanyasında bugün son gün mask

Sel felaketiyle sarsılan ve birçok vatandaşın mağduriyet yaşadığı Kastamonu’ya yardım kamyonu gönderen İzmit Belediyesinin, Sinop ve Bartın için de başlattığı yardım kampanyası devam ediyor. Yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar Çarşamba saat 21.00’a kadar ihtiyaç listesindeki malzemeleri İzmit Belediyesi Gıda Bankası’na teslim edebilecek. Yalnızca ayni yardım kabul edilen kampanyada kullanılmış eşya ve su kabul edilmiyor.

LİSTEDE BİRÇOK ÜRÜN YER ALIYOR

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde başlatılan kampanyada belirlenen ihtiyaç listesinde; kuru gıda, konserve, paketli gıda, bebek bezi, mama, devam sütü, kıyafet(bebek, yetişkin, çocuk), kullanılmamış kıyafet, battaniye, yorgan, yastık, hijyenik ped, hasta bezi, ev temizlik ürünleri (sabun, sıvı sabun, deterjan, ıslak mendil, havlu kağıdı, tuvalet kağıdı), el feneri, kafa lambası, pil, powerbank, yağmurluk ve çizme yer alıyor. 

ÇARŞAMBA 21.00’E KADAR

İzmit Belediyesinin sel felaketiyle baş etmeye çalışan vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası kapsamında gelen ürünler, bu akşam (Çarşamba) saat 21.00’e kadar İzmit Belediyesi Kardeş Eller Gıda Bankası’nda teslim alınarak Sinop ve Bartın’a gönderilecek. İzmit Belediyesi, yaşanan acı olaylara duyarsız kalmayan İzmitlileri Sinop ve Bartın için destek olmaya davet ediyor. Vatandaşlar, kampanya için yetkililerle 0262 318 00 00 ve 0262 331 88 68 numaralı telefonlardan iletişime geçebilirler.

# yardım, İzmit belediyesi, çocuk

18 Ağu 2021 - 09:25 - Gündem

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