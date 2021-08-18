İzmit’in parkları rengarenk oluyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki semt ve mahallelerde yer alan parklarda boya, bakım ve tamirat çalışmalarına devam ediyor. Parkların daha estetik ve konforlu bir yapıya kavuşmasını hedefleyen ekipler, yaz aylarında insanların daha fazla zaman geçirdiği çocuk oyun alanları ve dinlenme parklarının bakımını gerçekleştirerek eksiklerini tamamlıyor. Parkların genel bakımlarının yanı sıra zamanla deforme olan oyun grupları da tamir edilip, kamelyalar boyanarak temizleniyor.

HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Daha düzenli ve temiz bir çevre için mesai harcayan İzmit Belediyesi ekipleri son olarak; 28 Haziran Mahallesi Güzel Sokak Parkı, Alikahya Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Şehit Ayhan Akçin Parkı, Ayazma Mahallesi Beypınarı Parkı, Erenler Mahallesi Akçakoca Evleri Yanı Parkı, Körfez Mahallesi Öğretmenler Parkı, Topçular Mahallesi Pamuk Şekeri Parkı, Yenimahalle Aşkın Parkı, Akpınar TOKİ Parkı ve Gültepe Fatih Mahallesi’ndeki parkı elden geçirdi. İzmit Belediyesinin parklarda süren kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları, kent genelinde hız kesmeden devam edecek.