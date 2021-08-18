Hodri Meydan yazdı, Vali Yavuz kayıtsız kalmadı

Hodri Meydan Taraftar Derneği yaptığı açıklama ile Kocaeli Stadı’ndaki eksiklikleri dile getirmiş ve sorumluları göreve davet etmişti. Bu açıklamaya istinaden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz gereğinin yapılacağını belirtti.

TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ

Büyük Kocaelispor Taraftarı ve kamuoyuna… Dün akşam oynamış olduğumuz Ümraniyespor müsabakasında bir kez daha gördüğümüz ve aslında çok uzun zamandır da şikayetçi olduğumuz Kocaeli Stadyumu’nun berbat halde olan bakımsız çimleri, stadyumun dış görüntüsünün kirden gözükmeyişi ve Maraton Alt Tribününün orta bloğunda olması gereken ama Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından hiç bir şekilde yerine takmadığı koltuklarının görsel açıdan ne kadar kötü bir halde olduğunu tüm Türkiye bir kez daha görmüş oldu!

GÜNDEN GÜNE ÇÜRÜYOR

Milyonlarca lira harcanarak yapılan ve Türkiye’nin ender güzellikteki stadyumları arasında gösterilen Kocaeli Stadyumu, ne yazık ki Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk’ün sorumsuzluğu, vurdumduymazlığı ve iş bilmez yönetim kadrosu yüzünden günden güne çürüyor.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Bizler Hodri Meydan Taraftar Grubu olarak Sayın İbrahim Aktürk’ün bu rezilliğe bir an önce son vererek stadyumumuzu hak ettiği bakımlılığa, temizliğe ve düzene koymasını bekliyor, bundan sonraki süreçte bahsetmiş olduğumuz konulara istinaden gerekli aksiyonları almadığı takdirde ise çıkmış olduğu her platformda yanında olmak yerine karşısında durarak kendisini gür bir sesle istifaya davet edeceğimizi belirtiyor ve bu konunun çözüme kavuşana kadar ilgili hususların peşini asla bırakmayacağımızı kendisine iletiyoruz. Kocaeli Stadyumu’nu hiç kimsenin göz göre göre çürütmesine izin vermeyeceğiz!

YAVUZ: EN KISA SÜREDE

Bu açıklamadan bir süre sonra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz stadyum bakımı hakkında yapılan açıklamaya kayıtsız kalmadı ve Kocaeli Stadı için gerekli müdahalelerin en kısa süre içerisinde yapılacağını derneğe iletti. Dernek, Vali Yavuz’a göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü teşekkür etti.