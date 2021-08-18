Hodri Meydan yazdı, Vali Yavuz kayıtsız kalmadı

Hodri Meydan Taraftar Derneği yaptığı açıklama ile Kocaeli Stadı’ndaki eksiklikleri dile getirmiş ve sorumluları göreve davet etmişti. Bu açıklamaya istinaden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz gereğinin yapılacağını belirtti.
TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ
Büyük Kocaelispor Taraftarı ve kamuoyuna… Dün akşam oynamış olduğumuz Ümraniyespor müsabakasında bir kez daha gördüğümüz ve aslında çok uzun zamandır da şikayetçi olduğumuz Kocaeli Stadyumu’nun berbat halde olan bakımsız çimleri, stadyumun dış görüntüsünün kirden gözükmeyişi ve Maraton Alt Tribününün orta bloğunda olması gereken ama Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından hiç bir şekilde yerine takmadığı koltuklarının görsel açıdan ne kadar kötü bir halde olduğunu tüm Türkiye bir kez daha görmüş oldu!
GÜNDEN GÜNE ÇÜRÜYOR
Milyonlarca lira harcanarak yapılan ve Türkiye’nin ender güzellikteki stadyumları arasında gösterilen Kocaeli Stadyumu, ne yazık ki Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk’ün sorumsuzluğu, vurdumduymazlığı ve iş bilmez yönetim kadrosu yüzünden günden güne çürüyor.
PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
Bizler Hodri Meydan Taraftar Grubu olarak Sayın İbrahim Aktürk’ün bu rezilliğe bir an önce son vererek stadyumumuzu hak ettiği bakımlılığa, temizliğe ve düzene koymasını bekliyor, bundan sonraki süreçte bahsetmiş olduğumuz konulara istinaden gerekli aksiyonları almadığı takdirde ise çıkmış olduğu her platformda yanında olmak yerine karşısında durarak kendisini gür bir sesle istifaya davet edeceğimizi belirtiyor ve bu konunun çözüme kavuşana kadar ilgili hususların peşini asla bırakmayacağımızı kendisine iletiyoruz. Kocaeli Stadyumu’nu hiç kimsenin göz göre göre çürütmesine izin vermeyeceğiz!
YAVUZ: EN KISA SÜREDE
Bu açıklamadan bir süre sonra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz stadyum bakımı hakkında yapılan açıklamaya kayıtsız kalmadı ve Kocaeli Stadı için gerekli müdahalelerin en kısa süre içerisinde yapılacağını derneğe iletti. Dernek, Vali Yavuz’a göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
KÖRFEZLİ - Evet o kadar kötü yönetiliyoruzki Ekonomiden tutunda spora kadar herşey berbat durumda.Maçı izlerken utandım.Zemin Türibünler tek bir reklam panosu yok sahada koca bir sezon geçti yatmış uyumuş görevliler.Tam bir REZALETTTT….
Hakan - Koltuklar oturmak içindir üzerine ayakla basıb tepinmek için yapılmamıştırrr
Izmitli - -maraton alt göbege taraftar almamak kocaelispora kocaeli ye hainliktir başkada bişey degildir.
-stadın ses sistemi bozuk, kimse ne dedigini anlamıyor,
-ulaşım hep sıkıntılı maç bitiminden yarım saat önce çıktım ulaşım görevlisi dediki maç bittiginde otobüsler kalkacak, başka otobüs yok bekliceksin dedi, rezillige bak.
- izaydaş denen şey maç günleri çalışmamalı, kusmamak için kendimi zor tuttum.
Aci Gerçekler - Kocaelispor formasıyla boy boy fotoğraf çektiren boş keseden vaatler savuran KBBB Tahir başkana neden gitmediler acaba ? İşte hendek işte deve.Hadi böyük başkan önden buyur...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.