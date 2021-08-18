SEKA alt geçidine radar ihalesi tamamlandı

Kazaların yaşanmasıyla gündeme gelen SEKA alt geçit ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetim Şube Müdürlüğü 26 Temmuz’da “SEKA Alt Geçit Tüneli Radar Tabanlı Uyarı Sistemi Malzeme Alım İşi” ihalesine çıktı. İşin yaklaşık maliyeti 640 bin olduğu belirtilirken en düşük teklifi 467 bin 980 bin TL ile Mehmet Ömerbeyoğlu’nun şirketi olan İntetra Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi verdi. Şirket, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 90 gün içerisinde işi tamamlayacak.

NELER YAPILACAK?

Edinilen bilgilere göre yapılan sistem ile sürücüleri anlık hızları hakkında bilgilendirerek, hızı limitlerin üstünde olan sürücüleri uyarmayı amaçlayan bütünleşik radar tabanlı uyarı sisteminin kurulmasını gerektiren malzemeleri temin ederek, entegrasyon sonrasında tünelde yaşanılan kazaların asgari seviyeye indirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 2 Adet Taşıyıcı Çelik Konstrüksiyon, 1 Adet Uzaktan Yönetim Yazılımı, 2'şer Adet Modem, Radar Sistemi, Sistem Panosu, Endüstriyel PC, UPS ve Montaj, Test ve Devreye Alma işleri için ihaleye çıkıldı.