18 Ağu 2021 - 10:18- Gündem G: 18 Ağu 2021 - 10:20

SEKA alt geçidine radar ihalesi tamamlandı

Kazalarla gündeme gelen SEKA alt geçidine radar kurulması ile ilgili ihale tamamlandı. Yaklaşık maliyeti 640 bin TL olan işi İstanbullu firma aldı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
SEKA alt geçidine radar ihalesi tamamlandı mask

Kazaların yaşanmasıyla gündeme gelen SEKA alt geçit ile ilgili Büyükşehir Belediyesi  Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetim Şube Müdürlüğü 26 Temmuz’da “SEKA Alt Geçit Tüneli Radar Tabanlı Uyarı Sistemi Malzeme Alım İşi” ihalesine çıktı. İşin yaklaşık maliyeti 640 bin olduğu belirtilirken en düşük teklifi 467 bin 980 bin TL ile Mehmet Ömerbeyoğlu’nun şirketi olan İntetra Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi verdi. Şirket, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 90 gün içerisinde işi tamamlayacak.

NELER YAPILACAK?

Edinilen bilgilere göre yapılan sistem ile sürücüleri anlık hızları hakkında bilgilendirerek, hızı limitlerin üstünde olan sürücüleri uyarmayı amaçlayan bütünleşik radar tabanlı uyarı sisteminin kurulmasını gerektiren malzemeleri temin ederek, entegrasyon sonrasında tünelde yaşanılan kazaların asgari seviyeye indirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 2 Adet Taşıyıcı Çelik Konstrüksiyon, 1 Adet Uzaktan Yönetim Yazılımı, 2'şer Adet Modem, Radar Sistemi, Sistem Panosu, Endüstriyel PC, UPS ve Montaj, Test ve Devreye Alma işleri için ihaleye çıkıldı.

 

# ulaşım, Sanayi

18 Ağu 2021 - 10:18 Kocaeli- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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Rambo - Yaşasın yeni bir paralı yolumuz daha oldu.geçerken dikkatli geçin paranızı alırlar.maliyet parasını kısa sürede çıkarır.durmak yok yolmaya devam.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 18 Ağustos 11:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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