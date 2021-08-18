18 Ağu 2021 - 10:20- Gündem G: 18 Ağu 2021 - 10:50

CHP Kocaeli’den örnek proje: “Halkın serası projesi”
CHP Kocaeli’den örnek proje: “Halkın serası projesi” mask

Başiskele'de yer alan Kullar bölgesinde CHP örnek bir projeye imza attı. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman ile birlikte “Halkın Serası” projesini tanıttı.

“HER YÖNÜYLE ÖRNEK PROJE!”

Tarhan: “Halkın Serası Projesi Cumhuriyet Halk Partisi Başiskele İlçe Başkanlığımızın Türkiye’ye ve Kocaeli’ye örnek bir projesi. Kocaeli’nin her tarafı sanayiye teslim olmuş durumda. Şehrimiz artık sanayiden nefes alamıyor. Bu projeyi hayata geçirerek, her tarafı sanayi olan bir şehirde tarım yapılabileceğini gösterdiler. Bu serada arkadaşlarımız salatalık, domates gibi ürünler yetiştiriyorlar. Vatandaşlar gelip buradan salatalık domates toplayabiliyorlar. İstediğiniz kadar toplayabilirsiniz, istediğiniz ücreti ödeyebilirsiniz. Belirli bir ücret değil, gönüllü olarak ücret ödüyorlar.  Bu ücretler de öğrencilere burs olarak aktarılıyor. Türkiye’ye örnek bir proje bu!” dedi.

“TÜRKİYE NEFES ALACAKSA TARIMLA ALACAK!”

Tarımın ülke için önemine dikkat çeken Tarhan: “Başiskele Kullar Bölgesi’nde yapılan bu proje sanayi şehrinde tarım yapmanın mümkün olduğunu gösterdi. Toprağın ve tarımsal üretimin insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu bugünlerde hep birlikte görüyoruz. Türkiye nefes alacaksa tarımla alacak! Başiskele ilçe başkanımız ve yönetimini bu anlamlı ve örnek projeden ötürü kutluyorum. Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde hepimizin güzel şeyler duymaya, görmeye ihtiyacı var. Bu örnek projeyi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

CHP Başiskele İlçe Başkanı Acurman da konu ile ilgili düşüncelerini dile getirdi: “Başiskele ilçe örgütü olarak oluşturduğumuz bu proje bir fikir üzerine şekillendi. İmece usulü işlettiğimiz bir sera yaratalım ve bununla eğitime katkı sunalım. Kullar bölgesi Kocaeli’nin en verimli ovası. Bu ova günden güne sanayiye teslim olmuş ve insanların artık nefes almakta zorlandığı, doğa ürünlerinin artık yetişmediği bir bölge haline gelmiş. Burada son kalan seralardan da biz kendimize işletmek için aldık. Hala yeşilden birtakım şeyler üretilebileceğini, sanayiye bu kadar yakın yerde bile kazanabileceğini gördük. Aldığımız katkılarla eğitimi destekliyoruz”

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# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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18 Ağu 2021 - 10:20 Kocaeli- Gündem

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