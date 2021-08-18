18 Ağu 2021 - 10:24- Asayiş G: 18 Ağu 2021 - 10:26

Gebze’de 570 bin TL değerinde sahte Amerikan Doları ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze Balçık Mahallesi’nde durdurulan kiralık lüks marka araç içerisinde 570 bin TL değerinde 675 adet sahte Amerikan doları ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Gebze’de 570 bin TL değerinde sahte Amerikan Doları ele geçirildi! mask

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Gebze Balçık Mahallesi’nde bazı şahısların temin ettikleri sahte parayı piyasaya sürmeye çalıştığı yönünde duyum üzerine harekete geçildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucu şüphelilerin kullandığı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 570 bin TL değerinde 675 adet 100 Amerikan Doları sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan ve Jandarma Komutanlığına götürülen E.B. H.H., C.A. ve A.D. isimli şahısların sorgulamaları sürüyor.

18 Ağu 2021 - 10:24 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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