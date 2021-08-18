İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Gebze Balçık Mahallesi’nde bazı şahısların temin ettikleri sahte parayı piyasaya sürmeye çalıştığı yönünde duyum üzerine harekete geçildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucu şüphelilerin kullandığı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 570 bin TL değerinde 675 adet 100 Amerikan Doları sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan ve Jandarma Komutanlığına götürülen E.B. H.H., C.A. ve A.D. isimli şahısların sorgulamaları sürüyor.
18 Ağu 2021 - 10:24- Asayiş Güncelleme: 18 Ağu 2021 - 10:26
Gebze’de 570 bin TL değerinde sahte Amerikan Doları ele geçirildi!
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze Balçık Mahallesi’nde durdurulan kiralık lüks marka araç içerisinde 570 bin TL değerinde 675 adet sahte Amerikan doları ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.