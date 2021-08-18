Derince Sırrıpaşa'da 2+1 75 m² daire icradan satılık

Kocaeli İl, Derince İlçe, Sırrıpaşa mah.1595 Ada, 8 parsel , 2. kat, 6 nolu bağımsız bölüm mesken; Taşınmaz Meskûn alanda olup etrafında yoğun olarak konut yapılaşmaları mevcuttur.Taşınmaz yol, su, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden eskiden beri tam olarak yararlanmaktadır.

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