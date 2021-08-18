Büyükşehir Konservatuvarı için başvuru süresi Perşembe günü başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının yetenek sınavları için başvuru süresi Perşembe günü başlıyor. Başvurular, 19 – 27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yetenek sınavlarına katılmak isteyenler, başvurularını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapacak. Büyükşehir Belediye Konservatuvarının sınavları, 4-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ONLİNE BAŞVURU

Konservatuvar Sınavlarının başvuruları online olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapacak. Elden başvuru kabul edilmeyecek. Adaylar, başvuru sırasında bölüm içinde yalnızca bir sanat dalına başvuru yapabilecek. En fazla ise iki bölüme başvuru hakkı sunulacak.

YETENEK SINAVLARI 4-5 EYLÜL’DE

Kentin tartışmasız en önemli sanat eğitim kurumu olan ve bugüne kadar verdiği kaliteli eğitimle Devlet Konservatuvarlarına öğrenci yetiştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının sınavları 4-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler, kazandıkları bölüm çerçevesinde, 2 ile 4 yıl arasında sanat eğitimi almaya hak kazanacak.

7 BÖLÜM 27 SANAT DALI

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında, Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale olmak üzere 7 ayrı bölümde ve 27 sanat dalında, iki ile dört yıl arasında sanat eğitimi veriliyor.

BÖLÜMLERİN BRANŞLARI

Bölümlerin branşları ile yaş aralıkları ve eğitim süreleri ise şöyle: