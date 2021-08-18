12’nci Kocaeli Kitap Fuarı ihaleleri iptal!

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl birçok etkinlik iptal edilirken 12’nci Kocaeli Kitap Fuarı da yapılamamıştı. Büyükşehir Belediyesi 12’inci Kocaeli Kitap Fuarı Organizasyon Hizmeti ve çadır ve stant kurulumu için 6 Eylül’de ihalelere çıkacaktı. Pandemi vakalarındaki artış nedeniyle ihale iptal edildi. 17 Ağustos’ta iptal edilen ihalelerle ilgili gerekçe olarak, “ Covid-19 vakalarında ki artış ve aşılama oranındaki düşüklük nedeniyle iptal edildi” ifadeleri yer aldı. Kitap Fuarı’nın yapılıp yapılmayacağı ile ilgili ise henüz açıklama yapılmadı.