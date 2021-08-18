18 Ağu 2021 - 10:37- Gündem G: 18 Ağu 2021 - 13:38

12’nci Kocaeli Kitap Fuarı ihaleleri iptal!

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan 12’nci Kocaeli Kitap Fuarı ihaleleri iptal edildi. İptal nedeni olarak, “Covid-19 vakalarında ki artış ve aşılama oranındaki düşüklük nedeniyle iptal edildi” ifadelerine yer verildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
12’nci Kocaeli Kitap Fuarı ihaleleri iptal! mask

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl birçok etkinlik iptal edilirken 12’nci Kocaeli Kitap Fuarı da yapılamamıştı. Büyükşehir Belediyesi 12’inci Kocaeli Kitap Fuarı Organizasyon Hizmeti ve çadır ve stant kurulumu için 6 Eylül’de ihalelere çıkacaktı. Pandemi vakalarındaki artış nedeniyle ihale iptal edildi. 17 Ağustos’ta iptal edilen ihalelerle ilgili gerekçe olarak, “ Covid-19 vakalarında ki artış ve aşılama oranındaki düşüklük nedeniyle iptal edildi” ifadeleri yer aldı. Kitap Fuarı’nın yapılıp yapılmayacağı ile ilgili ise henüz açıklama yapılmadı.
# covid-19

18 Ağu 2021 - 10:37 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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