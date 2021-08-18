18 Ağu 2021 - 10:55- Asayiş G: 18 Ağu 2021 - 11:00

Devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
Devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı mask

Gebze İnönü Mahallesi Organize Sanayi Caddesi'nde Osman B. yönetimindeki 41 VY 720 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Osman B, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
# sağlık, Sanayi, itfaiye

18 Ağu 2021 - 10:55 - Asayiş

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