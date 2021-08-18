18 Ağu 2021 - 11:23- Gündem G: 18 Ağu 2021 - 11:25

Ali Eren Pak için kan aranıyor

Kocaeli Üniversitesi’nde yatmakta olan Ali Eren Pak için 0Rh+ Trombosit Aferez kan aranıyor. Kan vermek istenler hastanın isim ve soy ismini vererek...

18 Ağu 2021 - 11:23 - Gündem

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