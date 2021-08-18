18 Ağu 2021 - 11:24- Gündem G: 18 Ağu 2021 - 11:27

Acil kan aranıyor
Acil kan aranıyor mask

Seyhan Önder isimli hastaya 0 Rh (-) negatif kan gerekmekte. Kan verebileceklerin hasta ismi ile Kızılay Kan Merkezine başvurabilir. İrtibata için 05339631531/Hasan Yörük

18 Ağu 2021 - 11:24 - Gündem

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Acil kan aranıyor mask
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