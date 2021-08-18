Lütfü Türkkan, aile hekimlerinin durumunu bakanlığa sordu

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği 30 Haziran 2021 Tarihli ve 31527 Sayılı ResmiGazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu duruma tepki gösteren aile hekimlerinin sıkıntılarını meclise verdiği soru önergesiyle gündeme taşıyan Lütfü Türkkan, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanları, bu yönetmeliğin bir ceza yönetmeliği niteliğinde olduğunu, hak kayıplarına yol açtığını ve bu yönetmelikle iş güvencelerinin yok edildiğiniileri sürerek Türkiye genelinde 16 Ağustos 2021 tarihinde 1 gün süre ile iş bıraktıklarını hatırlatarak, Sağlık Bakanlığına 8 maddelik soru önergesi sundu.

“Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanları, yeni yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmektedir” diyen İYİ Parti Milletvekili Türkkan, Bakanlığa şu soruları yönetti;

1-30 Haziran 2021 tarihinde ResmiGazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğihazırlanırken hangi kriterler dikkate alınmıştır, bu yönetmelik hangi gerekçelere dayanarak hazırlanmıştır?

2-Yeni Yönetmelik hazırlanmadan önce Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının görüşleri alınmış mıdır?

3-Yeni yönetmelik ile getirilen sosyal medya, basın açıklaması vb. yolu ile Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının görüş bildirmelerine ve sıkıntılarını dile getirmelerine engel olunması hak ve hürriyetlerine müdahale anlamına gelmez mi?

4-İşleri oldukça yoğun olan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarına yeni yönetmeliğe göre yeni birtakım işler verilmesi, bunun kabul edilmemesi halinde ise maaşlarından kesinti yapılacağı yönünde bir karar alınmasının gerekçeleri nelerdir?

5-Yeni yönetmelik nedeni ile yaklaşık 3.000 Aile Hekimi ve Aile Sağlığı çalışanının istifa dilekçesi vermesi karşısında Bakanlık nasıl hareket edecektir?

6-Aile Hekimleri’nin uzun zamandır Sağlık Bakanlığı’ndaki Halk Sağlığı bürokratlarının keyfi uygulamaları nedeni ile muzdarip olduklarını ifade etmeleri karşısında Bakanlık olarak görüşünüz nedir?

7-Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının bu yönetmeliğin bir ceza yönetmeliği niteliğinde olduğunu, hak kayıplarına yol açtığını ve bu yönetmelikle iş güvencelerinin yok edildiğini ileri sürmeleri nedeni ile yönetmeliğin tamamı ile yürürlükten kaldırılması ya da yönetmeliğin bazı maddelerinde yeni bir düzenlemeye gidilmesi düşünülmekte midir?

8-Son yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapılması düşünülmüyor ise Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının mağduriyetlerinin ve yaşadıkları hak kayıplarının nasıl giderilmesi düşünülmektedir?