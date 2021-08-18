Kocaeli’de 32 kişi karantinayı ihlal etti!

Valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile vali, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, il ve ilçe emniyet müdürleri, il ve ilçe jandarma komutanları ve kurum amirlerinin katılımı ile 9 Ağustos-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleştirilen faaliyet ve denetimler duyuruldu.

10 BİN 654 KİŞİYE EVDE BAKIM HİZMETİ VERİLDİ

Yapılan duyuruya göre Vefa Sosyal Destek Grupları’nca 5 bin 771 kişinin talebi karşılanırken 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı bulunan toplam 10 bin 654 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce toplam 17 bin 12 iş yeri, 11 bin 574 kez denetlenirken 1 adet iş yerine kurallara uymadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

54 BİN 787 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan iletişim hatları üzerinden vatandaşlar tarafından yapılan 76 talep yerine getirilirken emniyet ve jandarma tarafından yapılan denetimlerde toplam 54 bin 787 araç kontrol edildi; 63 bin 817 şahıs ise sorgulandı. Zorunlu karantina yasağını ihlal eden 32 kişiye ise idari işlem yapıldı.

“SALGINA KARŞI AŞI YAPTIRARAK DESTEK VERİN”

Valilikten yapılan duyuruda, “Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta maske, mesafe ve hijyenkurallarına harfiyen uymaları, Koronavirüs salgınına karşı en etkili silah olan aşıyı yaptırarak destek vermeleri en büyük beklentimizdir” ifadelerinde bulunuldu.