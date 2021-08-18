TAPDK izinleri 31 Ağustos’a kadar uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TAPDK) pandemi nedeniyle iş yerlerini açamayan veya olağan şekilde satışlarına devam edemeyen, alkol ve tütün satışı yapan iş yeri sahiplerinin TAPDK yıllık süre uzatım işlemlerini 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapabileceklerini belirtti. İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü de İzmit’te faaliyet gösteren tüm tütün ve alkollü iş yeri sahiplerinin Tarım ve Orman Bakanlığı şubelerine giderek 2021 yılı süre uzatım işlemlerini gerçekleştirebileceklerini hatırlattı.

SON GÜNÜ 31 AĞUSTOS

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesinden kamuoyuna ilan ettiği, İzmit Belediyesinin işletme sahiplerine hatırlattığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: “ Koronavirüs pandemisi nedeniyle ticari hayatlarına olağan şekilde devam edemeyen veya işyerlerini açamayan, bunun yanında genellikle turistik yerlerde bulunan afet bölgelerinde faaliyet gösteren belge sahibi vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi adına; 2021 yılı süre uzatım işlemleri bakanlık makamının olurlarıyla tekrar başlatılarak, son gün 31 Ağustos 2021 olarak yeniden belirlenmiştir.

SİCİL NUMARASI GİRİLMELİ

2021 yılı süre uzatım işlemini gerçekleştiremeyen belge sahibi vatandaşlarımızın belge bedeli yatırmak dışında Bakanlığımız il veya ilçe müdürlüklerine başvurmasına, müdürlüklerde herhangi bir ek işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Süre uzatım işlemi ödemeleri, Ziraat Bankası internet şubesi üzerinden Ödemeler > Diğer ödemeler > Diğer kurumlar > TOB-Tütün Ve Alkol D.Bşk. (M.TAPDK) Online Yeni Satış Belgesi ve Süre Uzatım İşlemi seçeneğiyle ulaşılan sayfadan ‘Referans No’ belirtilerek yapılabilmektedir. ‘Referans No’ alanına belge sahibi kişilerce ‘Sicil Numarası’ girilmelidir.”