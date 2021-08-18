Su Akademi’de minikler kulaç attı

Su Akademi Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi’ni kurarak ilimizde bir ilke imza atan Ebru Gücin, Özel Tuncay Emir Anaokulu öğrencilerine yüzme dersleri verdi.Anaokulu ve yaz okulu alanlarında hizmet veren bir eğitim kurumu olan Tuncay Emir, toplamda 30 kişilik anaokul öğrencisine keyifli anlar yaşatmak ve spor bilincinde bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekmek amacıyla spor dersleri aldırma kararı aldı. Başarılı çalışmalarını bildikleri Su Akademi ile görüşerek gruplar halinde öğrencilerinin yüzme eğitimi almasını isteyen Özel Tuncay Emir Anaokulunun Kurucusu Melike Erseven Ergi, yaz okulu kapsamında gerçekleşen spor derslerinde Su Akademi ’de haziran ve temmuz aylarında yüzme eğitimi aldırdı.

SU AKADEMİSİYLE ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUZ

Derslerde keyifli anlar geçiren öğrencilerin hallerinden oldukça memnun olduklarını söyleyen Özel Tuncay Emir Anaokulu kurucusu Melike Erseven Ergi; “Su Akademi’nin okul öncesi çocuklarıyla yapmış olduğu çalışmaları çok beğenerek izliyorduk ve olumlu dönüşler alıyorduk. Bizler de bu kaliteli aktiviteleri kurumumuza öğrencilerimiz için eklemek istedik. Temmuz ayından beri yaz okulu kapsamında eğitim gören çocuklarımızı Su Akademi’ ye getiriyoruz. Velilerimiz de bu durumdan oldukça memnun. Su Akademi ile çalışmaktan oldukça mutluyuz. Olumlu geri dönüşler doğrultusunda velilerimiz ile yaz sürecinde başladığımız bu döneme, kış döneminde de kendi bireysel imkanlarıyla devam edeceğini öngörüyoruz. Kış döneminde de öğrencilerimizin bu keyifli eğitim ve spor aktivitelerine devam edeceğini bilmek bizleri çok mutlu etti. Su Akademi ’de ilgisinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

YÜKSEK KALİTE ULUSLARARASI BELGE

Su Akademi Kurucusu Ebru Gücin,”Kocaeli’ de ilk ve tek Swimming Teachers Association’ dan alınan uluslararası belgeye sahip olan Su Akademi eğitmenleri eşliğinde en yüksek kalitede eğitim vermekteyiz. Okul öncesi öğrencilerimizin ve velilerimizin olumlu geri dönüşleri kurum olarak bizleri kurum olarak gururlandırıyor. Bunun için kaliteyi en yüksekte tutmaya çalışıyoruz. Kocaeli’nin en iyi okullarından biri olan Özel Tuncay Emir Anaokuluyla yaptığımız iş birliği ise bunun göstergesidir” ifadelerini kullandı