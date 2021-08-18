18 Ağu 2021 - 15:26- Ekonomi G: 18 Ağu 2021 - 15:27

131 milyon TL kâr yazdı

Oyak Yatırım, yılın ilk yarısını 131.8 milyon TL net kâr ile kapattığını duyurdu.
131 milyon TL kâr yazdı mask

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, konsolide ana ortaklığa düşen net kâr 2020 yarıyılında 49.2 milyon TL iken, bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artışla 131.8 milyon TL’ye ve özkaynakların da 586.1 milyon TL’ye ulaştığı belirtildi.

Oyak Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, “40 yıllık bir geçmişe ve tecrübeye sahibiz. Özellikle son 5 yılda Oyak’ın bize sağladığı vizyon ve kararlılık ile son 4 yılda özkaynak karlılığımızı yüzde 21’den 2020 yıl sonu itibarıyla yüzde 54’e çıkardık. Her sene artan iş birliklerimiz ve çeşitlenen ürünlerimizle ciddi bir sürdürülebilir büyüme sağlamış olduk. Yarıyıl sonuçlarımız da bunu doğrular nitelikte. Bu başarılı sonucun yatırımcılarımıza, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

18 Ağu 2021 - 15:26 - Ekonomi

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