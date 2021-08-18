18 Ağu 2021 - 15:26- Ekonomi G: 18 Ağu 2021 - 15:28

Akbank, AIIB’den kaynak sağladı
Akbank, AIIB’den kaynak sağladı mask

Akbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile yeni bir kaynak için 100 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. İmza törenine AIIB Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovskiy, Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ve diğer yöneticiler katıldı. Banka, temin ettiği 7 yıl vadeli bu fonla Türk bankacılık sektöründe AIIB’den kredi alan ilk mevduat bankası oldu.

18 Ağu 2021 - 15:26 - Ekonomi

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