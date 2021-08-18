DASK'tan yüzde 100 sigortalılık hedefi

DASK'tan yapılan açıklamada, DASK olarak yüzde 100 sigortalılık hedefiyle 2021 yılında başlatılan seferberliğin ilk adımının yılın başında DASK Yaptıran Kazanıyor kampanyası ile atıldığı kaydedildi.

SALGIN KOŞULLARI

Kurumdan yapılan açıklamada şunlara vurgu yapıldı:"Kampanya kapsamında salgın koşulları nedeniyle sigortalılarımızdan prim farkı almıyoruz, buna karşın teminatları enflasyon oranında artırıyoruz. Diğer yandan yenilemelerin takibini teşvik etmek ve yeni üretimleri desteklemek amacıyla üretim tarafında, şirketlerimize ve acentelerimize yönelik kampanyalar ve çalışmalar da yapıyoruz. Ayrıca yürüttüğümüz iletişim, bilinçlendirme ve farkındalık kampanyalarımızla da vatandaşlarımıza, ülkemizin deprem gerçeğini ve Zorunlu Deprem Sigortası’nın önemini anlatmak için özveriyle çalışıyoruz."

YÜZDE 58’E ULAŞTI

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:"Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 58'e ulaştı. Bölgesel bazda bakıldığında Marmara Bölgesi yüzde 70’lik sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken, sigortalılık oranları Ege Bölgesi'nde yüzde 59, İç Anadolu’da yüzde 54, Doğu Anadolu’da yüzde 51, Akdeniz’de yüzde 50, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 50 ve Karadeniz’de yüzde 46 düzeyinde seyrediyor