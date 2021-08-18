18 Ağu 2021 - 15:28- Gündem G: 18 Ağu 2021 - 15:30

Kasımoğlu: Çok ta ders almıyoruz

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin 22’nci yıl dönümü nedeniyle GADER üyeleri bir araya geldi. Programdakonuşma yapan Ahmet Kasımoğlu, “Maalesef layık olduğumuz gibi yönetiliyoruz diyoruz ama yaşadıklarımızdan çok ta ders almıyoruz” dedi
Kasımoğlu: Çok ta ders almıyoruz mask

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin ardından Ali Yılmaz tarafından kurulan Gölcük 17 Ağustos Derneği (GADER) üyeleri depremin 22’nci yıldönümü nedeniyle Kavaklı Sahili’nde bir araya geldi. ProgramaGADER Başkanı Ali Yılmaz’ın yanı sıra eski belediye başkanlarından İsmail Barış, Şaban Aktürkoğlu, İhsaniye Belediyesi eski Başkanı Ahmet Levent, GESOTİM Başkanı Necmi Kocaman, siyasi parti temsilcileri ve dernek üyelerikatılım sağladı.

“DAHA AZ ETKİLENİRİZ”

Programdakonuşma yapan Ahmet Kasımoğlu, “Maalesef layık olduğumuz gibi yönetiliyoruz diyoruz ama yaşadıklarımızdan çok ta ders almıyoruz. Son günlerde doğal afetlerle ülkemiz cebelleşiyor. Bir tarafta yangın öbür tarafta sel, deprem tekrarlıyor ve maalesef gerekli önlemleri bir türlü almasını beceremiyoruz. Ben sadece yönetenleri eleştirme adına bunu söylemiyorum, yaşayanlar olarak bizde buna rıza gösteriyoruz. Belki de biz böyle olmasını istiyoruz. Yönetenleri de buna zorluyoruz.Bundan vazgeçmeliyiz diye düşünüyorum. Eğer aklımızı kullanırsak depremden daha az etkileniriz”

“GÜÇLÜ BİR GÖLCÜK”

Açıklamalarını sürdüren Kasımoğlu, “22 yıl önce ne talep ettiğimizi bir rapor haline getirmiştik. Peki bu raporlar doğrultusunda doğru şeyler yapılabilmiş mi? Evet çok eksiklikler var ama geçmişe göre kendimizi doğal afetlere göre kendimizi korumaya çalışmışız ama daha yapılması gerekenlerin var olduğunu ifade etmek isterim. Bunları vurgularken önümüzdeki süreçte nasıl ki yeni bir Gölcük’ü talep etmişsek doğru bir yapılaşmayı, olası bir afet durumuna güçlü bir Gölcük’ü bizi yönetenlerden talep etmek gerektiğini düşünüyorum” dedi.

# Yangın

18 Ağu 2021 - 15:28 - Gündem

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