Aynacı: Milletimizin derdindeyiz

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, yaptığı haftalık basın açıklamasında teşkilat çalışmaları hakkındaaçıklamalarda bulundu. Başkan Aynacı, “Partimiz ülkemiz genelinde hızla artan ve yapılan anket ölçüm sonuçlarında yüksek yüzdelere ulaşması milletimizin teveccühünün bariz göstergesidir. Genel Başkanımız Meral Akşener’in bu süreç içerisinde adım adım, bıkmadan usanmadan yurt gezilerinde esnaf ziyaretlerine devam ediyor olmasıyla, biz de saha çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerimize başlamış bulunmaktayız” dedi.
“DÖNÜŞMESİ GEREKMEKTEDİR”
Depremin 22’nci yıldönümü hakkında düşüncelerini belirten Aynacı, “22 yıl önce, bu sabaha büyük bir felaket ile uyandık. Depremin merkezinde olduğumuz için, en büyük yarayı ve kaybı da biz yaşadık. Yeni bir depremin yeni bir felakete dönmemesi şehrimizi yönetenlerin elindedir. Deprem riski taşıyan binaların en kısa sürede dönüşüme girmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.