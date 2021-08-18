Civelek: Yanlışın karşısındayız

Yeniden Refah Partisi (YRP) Başiskele İlçe Divan Toplantısı, Başiskele Karadenizliler Mahallesi’nde İl Başkanı Mehmet Aras, İl Teşkilat Başkanı Cevdet Çepil, İl Gençlik Kolları Başkanı Necmettin İşlek, Genel Merkez Gençlik Kolları Eğitim Başkanı Mustafa Sezgin, il yönetim kurulu üyeleri ve partililerin katılımı ile gerçekleşti.

“DAHA GÜZEL BİR BAŞİSKELE”

Toplantıda konuşma yapan YRP Başiskele İlçe Başkanı Tevfik Civelek, “Göreve geldiğimiz gün Başiskele’de milli görüş rüzgarı estireceğimize söz vermiştik, söz verdiğimiz gibi ilçemizin her bir köşesine her bir hemşerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Kim yaparsa yapsın doğrunun yanında yanlışın karşısındayız. Bizler de daha güzel bir Başiskele için mücadele veriyoruz” ifadelerini kullandı.