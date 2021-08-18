Karamürsel’de deprem şehitleri unutulmadı

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve bütün Körfezi etkileyen, büyük acıların yaşandığı depremin 22’nci yılında Karamürsel’de, deprem şehitlerini anma programı düzenlendi. Programa Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, AKP İlçe Başkanı Sait Mete, AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Bozkurt Göktekin, Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri katıldı.

TEK TEK ZİYARET ETTİ

164 kişinin hayatını kaybettiği Karamürsel’de anma programı deprem şehitlerinin mezarı başında Karamürsel İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu ve din görevlilerince yapılan dua ile anıldı. Anma programına katılan Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, depremde yakınlarını kaybeden, mezarları başında dua eden aileleri tek tek ziyaret ederek baş sağlığı diledi.