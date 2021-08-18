Öğrenciler, okula dönüş stresiyle değil, eğlencesiyle başlasın!

Yaz tatili biterken okula dönüş, hem tatlı telaşı hem de eğlencesiyle başlıyor.

Asıl şimdi macera zamanı!

Biliyoruz ki okul hayatına bu eylül ayında başlayacak minikler kadar siz ebeveynler de heyecanlı ve bir o kadar da streslisiniz. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerimizin velileri, sizlerin stresini de unutmuş değiliz. Gelin bu stresi hem çocuğunuz için hem de sizin için keyifli bir başlangıca çevirelim.

Nasıl mı? Cevabı yazımızda…

Eylül ayıyla birlikte gelen okula dönüş telaşını çocuklarınızla yeni başlayacağınız bir maceraya çevirebilirsiniz.

İlk olarak, eğer aklınızda yasak koyma fikri varsa, o fikirden koşarak uzaklaşın. Hem de acilen. Neden mi? Çünkü okula yeni başlayan minikler, koyduğunuz yasaklar sonrası okulu daha en başta zihinlerinde; hayatını sıkıcılaştıran, eğlenceden ayıran dahası devam zorunluluğuyla onu iyice mutsuz eden bir yer olarak kodlamaya başlayacaklardır.

Gün içerisinde sizden ayrı olacağını ve yabancı olduğu insanlarla olma fikrinin onu yeterince gereceğini unutmayın. Peki bu yaz tatili düzenine devam etsin anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır.

Çocuğunuzu değişen düzene yavaş yavaş alıştırın. Okula kayıt, defter kalem alışverişi vb. gibi okul hazırlıklarının her adımına onu da dâhil ederek yavaş yavaş çocuğunuzu bu fikre alıştırmakla başlayın. Okul için heveslenmesi, hem okula alışma sürecini hem de alışkanlıklarını değiştirmeye başlama sürecini kolaylaştıracaktır. Bu dönemde günlük konuşmalarınızda okul anılarınıza yer verin. Hepimizin güzel ilkokul anıları vardır.

Onu yeni arkadaşlar edinme, yeni bilgiler öğrenme, bir sınıfa katılma ve bir öğretmenle tanışma fikirleriyle heyecanlandırabilirsiniz. Bu dönem anaokulu/kreş gibi okul öncesi eğitim veren kurumlardan gelen öğrenciler için daha kolay olacaktır. Yine de her koşulda çocuğunuzun yeni bir ortama gireceğini aklınızdan çıkarmayın.

Başlayacağı okulu beraber gezdiniz, gördünüz. Birlikte okul alışverişine çıktınız, kendi anılarınızı anlattınız. İşte şimdi günlük düzen değişikliği ile ilgili konuşmaya başlayabilirsiniz.

Okulda arkadaşları ile oynayacağı oyunlardan, derslerden bahsederek gün içinde kendini daha dinç hissetmesi için daha erken bir saatte uyuması telkininde bulunun. Ertesi sabah ne kadar dinç olursa, öğretmenini o kadar iyi dinleyebileceğini, arkadaşlarıyla yorulmadan daha fazla oynayabileceğinden bahsedin. Böylece zorunlu olduğu için değil daha iyi vakit geçireceğini düşünerek kendiliğinden oyun, televizyon gibi etkinliklerden feragat edip daha iyi bir uyku düzenine geçecektir.

Peki“okul düzenini, dersleri bilen ara sınıf öğrencileri bu dönemi nasıl daha az stresle atlatır?” sorusuna gelince, burada veliler çocuklarına öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelme telkini üzerinden yaklaşmalıdır.

Okul dönüşü, tatilde biriktirdiği anılarını arkadaşlarına anlatma düşüncesi birçok çocuğu heyecanlandırır. Özellikle 8–11 yaş grubuna dâhil öğrenciler hayatlarında olup biten olayları anlatmaya diğer yaş gruplarına göre daha isteklidir.

Sevdikleriyle bir araya gelme fikrinin yanı sıra ara sınıf öğrencilerinin velileri, çocuklarına bir yaş daha büyüdüklerini dolayısıyla geçen seneki okul dönemine göre artık biraz daha fazla sorumlulukları olduğunu hatırlatmalıdır.

Aman dikkat! Sakın sorumluluk sahibi yapacağım diye çocuğunuzu disiplin kurallarıyla boğmayın. Çocuklar öğrenmeye açıktır, meraklıdır dahası bir hamur misali şekil vermeye müsaittirler. İyi düşüncelerle yola çıksanız da bir anda daha büyük bir “büyüdüm artık” stresine girmelerine izin vermeyin.

Disiplini de alışkanlıklarını değiştirmeyi de benimseyerek kendi seçimleri doğrultusunda yapmalılar. Bırakın her dönem olduğu gibi bu eğitim – öğretim döneminde de koşarak değil adım adım yol alsınlar.

Unutmayın! Ne kadar benimseyerek, içselleştirerek ilerlerlerse alışkanlıkları da kazanımları da bir o kadar kalıcı olur. (www.okulistik.com)