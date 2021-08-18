Tutkun: Lütfen yetkililer sesimizi duysun

15 adet büyükbaş, 250 adet küçükbaş ile yıllardır Gebze’ye bağlı Tavşanlı Mahallesi’nde hayvancılık yapan Eyüp Tutkun, alınan tahliye kararına tepki göstererek, “Biz bu hayvanları ne yapacağız, onu kimse umursamıyor.Çoğu hayvanımız gebe, yer değişikliği düşüğe sebep olabilir. Lütfen yetkililer sesimizi duysun. Mağduriyetimiz en üst seviyeye çıkabilir. Yıllarımızı verdiğimiz bu alanın mera vasfından çıkarılarak belediyeye verilmesini ve adımıza tahsis edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYEYE DEVREDİLMİŞTİR”

Açıklamasının devamında ise Tutkun, “50 yıldan bu yana küçük damızlık ve büyük baş damızlık üretmekteyiz. Yıllardır elektrik, su ve vergi borçlarımızı düzenli bir şekilde ödemekteyiz, ayrıca yapı kayıt belgelerimizde bulunmaktadır. Hayvanlarımızın küpeleri de sistemde kayıtlıdır. Ancak yıllardır temiz ve titizlikle yaptığımız işin başından alıkonmak isteniyoruz. Bizim yan parselimiz bundan 3-4 yıl öncesine kadar mera vasfında iken üzerine bizim yapımızdan sonra yapılan evler olduğundan dolayı meradan çıkartılıp belediyeye devredilmiştir. Bizde kullandığımız alanın mera vasfından çıkartılıp belediyeye geçmesini talep etmekteyiz” dedi.