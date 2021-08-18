Tutkun: Lütfen yetkililer sesimizi duysun

15 adet büyükbaş, 250 adet küçükbaş ile yıllardır Gebze’ye bağlı Tavşanlı Mahallesi’nde hayvancılık yapan Eyüp Tutkun, alınan tahliye kararına tepki göstererek, “Biz bu hayvanları ne yapacağız, onu kimse umursamıyor.Çoğu hayvanımız gebe, yer değişikliği düşüğe sebep olabilir. Lütfen yetkililer sesimizi duysun. Mağduriyetimiz en üst seviyeye çıkabilir. Yıllarımızı verdiğimiz bu alanın mera vasfından çıkarılarak belediyeye verilmesini ve adımıza tahsis edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“BELEDİYEYE DEVREDİLMİŞTİR”
Açıklamasının devamında ise Tutkun, “50 yıldan bu yana küçük damızlık ve büyük baş damızlık üretmekteyiz. Yıllardır elektrik, su ve vergi borçlarımızı düzenli bir şekilde ödemekteyiz, ayrıca yapı kayıt belgelerimizde bulunmaktadır. Hayvanlarımızın küpeleri de sistemde kayıtlıdır. Ancak yıllardır temiz ve titizlikle yaptığımız işin başından alıkonmak isteniyoruz. Bizim yan parselimiz bundan 3-4 yıl öncesine kadar mera vasfında iken üzerine bizim yapımızdan sonra yapılan evler olduğundan dolayı meradan çıkartılıp belediyeye devredilmiştir. Bizde kullandığımız alanın mera vasfından çıkartılıp belediyeye geçmesini talep etmekteyiz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.