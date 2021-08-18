Söğüt, Zenbilci’yi ağırladı

AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü ziyaret etti. AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte belediyeye gelen Zenbilci’nin ziyaretinde başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de yer aldı.
BİLGİ AKTARDILAR
İlk olarak Başkan Söğüt’ü makamında ziyaret eden Zenbilci, daha sonra meclis üyelerinin de katıldığı toplantı ile meclis salonunda ilçede yapılan çalışmaları dinledi. Söğüt, görev süresi boyunca yapılan ve yapımına başlanan projelerle ilgili olarak bilgiler aktardı. Başkan Söğüt de ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Zenbilci’ye Körfez’in silüetinin yer aldığı plaket takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.