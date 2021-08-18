18 Ağu 2021 - 15:36- Gündem G: 18 Ağu 2021 - 15:37

Söğüt, Zenbilci’yi ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci’yi ağırladı
Söğüt, Zenbilci’yi ağırladı mask
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AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü ziyaret etti. AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte belediyeye gelen Zenbilci’nin ziyaretinde başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de yer aldı.

BİLGİ AKTARDILAR

İlk olarak Başkan Söğüt’ü makamında ziyaret eden Zenbilci, daha sonra meclis üyelerinin de katıldığı toplantı ile meclis salonunda ilçede yapılan çalışmaları dinledi. Söğüt, görev süresi boyunca yapılan ve yapımına başlanan projelerle ilgili olarak bilgiler aktardı. Başkan Söğüt de ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Zenbilci’ye Körfez’in silüetinin yer aldığı plaket takdim etti.
# AKP

18 Ağu 2021 - 15:36 - Gündem

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