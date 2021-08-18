‘Metruk Kafe’ törenle açıldı

Karamürsel Ereğli Mahallesi Defne Sahili’nde Selma Yıldırım tarafından işletmeye açılan Metruk Kafe’nin açılışı gerçekleşti. Açılış kurdelesini Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım kesti. Açılışa AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, Karamürsel Çevre Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akgüner, Tepeköy Muhtarı Recep Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar toplumun her kesimine hitap edecek olan kafe, el açması börek çeşitleri, mantı, baklava, sabah kahvaltısı, sıcak-soğuk içecek de yer alıyor.
“KEYİFLİ VAKİT GEÇİRECEKLER”
Metruk Kafe işletmecisi Selma Yıldırım, “Vatandaşlara hoş bir ortamda bir araya gelerek sosyalleşme imkanı bulabilecekler. Vatandaşlar gün içinde ve akşamları boş vakitlerini bu merkezde, sohbet ederek, keyifli vakit geçirecekler” dedi.
KURDELEYİ KESTİ
Kurdeleyi kesen Başkan Yıldırım, ‘Eminim ki bu açılan güzel mekanda her kesim burada çok güzel vakitler geçirecekler. Buralar, sadece buluşup çay içtiğimiz mekanlardan çok da öte birliğimizi, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, sevgimizi, saygımızı paylaştığımız mekanlar olmasından dolayı çok önemli’ ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.