18 Ağu 2021 - 15:36- Gündem G: 18 Ağu 2021 - 15:38

‘Metruk Kafe’ törenle açıldı

Karamürsel’de Selma Yıldırım tarafından işletmeye açılan, Metruk Kafe’nin açılışı gerçekleşti
‘Metruk Kafe’ törenle açıldı mask
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Karamürsel Ereğli Mahallesi Defne Sahili’nde Selma Yıldırım tarafından işletmeye açılan Metruk Kafe’nin açılışı gerçekleşti. Açılış kurdelesini Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım kesti. Açılışa AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, Karamürsel Çevre Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akgüner, Tepeköy Muhtarı Recep Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar toplumun her kesimine hitap edecek olan kafe, el açması börek çeşitleri, mantı, baklava, sabah kahvaltısı, sıcak-soğuk içecek de yer alıyor.

“KEYİFLİ VAKİT GEÇİRECEKLER”

Metruk Kafe işletmecisi Selma Yıldırım, “Vatandaşlara hoş bir ortamda bir araya gelerek sosyalleşme imkanı bulabilecekler. Vatandaşlar gün içinde ve akşamları boş vakitlerini bu merkezde, sohbet ederek, keyifli vakit geçirecekler” dedi.

KURDELEYİ KESTİ

Kurdeleyi kesen Başkan Yıldırım, ‘Eminim ki bu açılan güzel mekanda her kesim burada çok güzel vakitler geçirecekler. Buralar, sadece buluşup çay içtiğimiz mekanlardan çok da öte birliğimizi, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, sevgimizi, saygımızı paylaştığımız mekanlar olmasından dolayı çok önemli’ ifadelerini kullandı.

# Kadın, AKP

18 Ağu 2021 - 15:36 - Gündem

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