KSO Meclisi’ne Prof. Dr. Oral Erdoğan konuk oldu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 8. dönem 41. meclis toplantısını online olarak Zoom üzerinden gerçekleştirdi. KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun odadan katılım sağladığı toplantının bu ayki konuk konuşmacısı Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan oldu. Prof. Dr. Erdoğan, ‘Küresel Ekonomik Büyüme ve Parasal Büyüme’ konusunda önemli bir konuşma gerçekleştirdi, Amerika ve Çin başta olmak üzere dünya ülkelerinin ekonomik verileri hakkında bilgiler sundu.

TUĞRUL: YAŞANAN ACILARI UNUTMAMALIYIZ

Toplantının açılış konuşmasını KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul gerçekleştirdi. Meclis üyelerini selamlayan Tuğrul, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenleri anarak başladı sözlerine.Tuğrul, “Yaşadığımız yıkıcı depremi unutursak çaresizliği kabul edip, aynı acıları yeniden yaşarız. Bu nedenle yaşanan acıları unutmamalı, ders çıkarmalıyız. Deprem sadece yakınlarımızı almadı aynı zamanda yaşamımızı da değiştirdi. Hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi. Konuşmanın ardından deprem sonrası görüntülerden oluşan 6 dakikalık bir slayt gösterimi yapıldı.

17 AĞUSTOS’U ANDI

Meclis üyelerini hüzünlendiren görüntülerin ardından KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu söz alarak aylık faaliyetleri ve ekonomik verileri içeren bir konuşma gerçekleştirdi. Zeytinoğlu, 17 Ağustos 1999 Depremi’nde hayatını kaybedenleri andı ve KSO olarak deprem farkındalığı için yapılan eğilim anketinin sonuçlarını meclis üyeleriyle paylaştı. Ardından kısa süre önce ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan yangın ve sel afetlerine ilişkin oda olarak sağlanan desteklerden söz eden Zeytinoğlu şunları söyledi:

YANGIN VE SEL BÖLGELERİNE YARDIM

“Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimizde sel felaketleri yaşadık. Resmi verilere göre 77 vatandaşımızı kaybettik. Halen kayıp vatandaşlarımız da var. Ayrıca, başta Akdeniz ile Ege kıyılarındaki iller olmak üzere ilimizin de içinde olduğu farklı illerde orman yangınları meydana geldi. Selden ve yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Orman yangınlarında ve selde zarar gören vatandaşlarımız için TOBB tarafından başlatılan yardım kampanyasına odamız ve sizlerin destekleri ile gerekli katkıyı sağladık.

EKONOMİK VERİLERDEN SÖZ ETTİ

Bu konuda Bakaert, Sarkuysan, Yachtley başta olmak üzere destek olan tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz.” Zeytinoğlu Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda ülkemize madalya kazandıran tüm sporcularımızı da unutmadı ve ülkemizi gururlandıran sporcularımızı kutladı. Konuşmasına ekonomik verilerden söz ederek devam eden Zeytinoğlu, temmuz ayında 16 milyar 413 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ve yüzde 10,2’lik bir artışla bu oranın temmuz ayları içerisinde en yüksek seviye olduğunu, haziran ayına göre ise yüzde 17’lik bir gerileme yaşandığını, bunun da 9 günlük bayram tatili dolayısıyla olduğunu belirtti.

İHRACAT RAKAMLARI YÜKSEK

Ağustos ayında da otomotiv sektöründeki planlı duruşlar nedeniyle ihracatta rekor rakamlar göremeyeceğimizin altını çizen Zeytinoğlu, “Eylül itibariyle 20 milyar dolarları aşabileceğimizi düşünüyoruz” dedi. Zeytinoğlu, “İhracat rakamımız 12 aylık dönemde 201 milyar 47 milyon dolara yükseldi. Miktar bazında ihracatımız temmuz ayında yüzde 9,7’lik artışla 14,2 milyon ton oldu. Bu miktar 2020’nin temmuz ayında 12,9 milyon ton idi. Pandemi öncesi yani 2019 temmuz ayına göre artış ise yüzde 17,3. 2019 Temmuz’da 12,1 milyon ton ihracat yapmışız. Ocak-temmuz arası 99 milyon ton ihracat miktarına ulaştık. Karşılaştıracak olursak 2020 ocak–temmuz arası 84,4 milyon ton idi. 2019 ocak-temmuz döneminde bu miktar 83,7 milyon ton idi. Yani artış yüzde 18,3” dedi.

TÜKETİM MALLARININ İTHALATINDA GERİLEME VAR

İthalat rakamlarını da paylaşan Zeytinoğlu, “Temmuz ayı ithalatımız 20 milyar 723 milyon dolar oldu. Aylık bazda yüzde 8,4 gerileme görüyoruz. Haziran ayında ithalatımız miktar 22 milyar 627 milyon dolar idi. Alt kalemlerde baktığımızda; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 1,25’lik gerileme var ki bu durumu kurlardaki belirsizliğin etkilediğini düşünüyoruz. Hammadde mallarının ithalatında yüzde 25,8’lik bir artış söz konusu. Tüketim mallarında yüzde 14,5 bir gerileme var. Bu gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz. Dış ticaret açığımız ise temmuz atında 4 milyar 309 milyon dolar oldu” diye konuştu.

KOCAELİ İHRACAT RAKAMLARI

Kocaeli Gümrüklerinden alınan verilere ilişkin de konuşan Zeytinoğlu şunları kaydetti: “Kocaeli firmaları temmuz ayında 2 milyar 208 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2020 Temmuz’da bu 1 milyar 953 milyon dolar idi. Bu ihracatın 1 milyar 76 milyon dolarlık kısmı Kocaeli Gümrüklerinden yapılırken, 1 milyar 132 milyon dolarlık kısmı ise Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapıldı. Yine temmuz ayında 5 milyar 80 milyon dolarlık bir ithalat gerçekleşti. 2020 Temmuz’da bu rakam 3 milyar 896 milyon dolar idi. Kocaeli Gümrüklerinden yapılan ithalat 2 milyar 747 milyon dolar iken, Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapılan ithalat ise2 milyar 333 milyon dolar oldu.

7 AYLIK DÖNEMİN İHRACATI

İlk 7 aylık döneme baktığımızda ihracat 19 milyar 662 milyon dolar, ithalat ise 35 milyar 535 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020’nin ilk 7 aylık döneminde ithalat 14 milyar 61 milyon dolar, ithalat ise 27 milyar 417 milyon dolar idi. İlimizde üretim yapan firmaların ihracatlarının toplamı 26,6 milyar dolardır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bu rakamı 12,3 milyar dolar açıklıyor. Kocaeli Gümrüklerinden yapılan ihracat 11,7 milyar dolar, Kocaeli Gümrükleri dışından yaptıkları ihracat toplamı ise 14,9 milyar dolardır. Türkiye ihracatından aldığımız pay yüzde 15,6’dır.

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNİN...

Bu çalışma sonucunda ilimizde üretim yapan firmaların ithalatı 49,1 milyar dolardır. Kocaeli Gümrüklerinden yaptıkları ithalat 22 milyar dolar, Kocaeli Gümrükleri dışından yaptıkları ithalat ise 27,1 milyar dolardır. Türkiye ithalatından aldığımız pay yüzde 22,3. Dolayısıyla; Kocaeli dış ticaret hacminin 75,7 milyar dolar olduğunu gördük. Türkiye dış ticaretindeki payımız yüzde 19,4. Neredeyse Türkiye dış ticaretinin 5’te 1’i ilimizde yapılıyor.”

HİZMET GELİRLERİNİN POZİTİF KATKISI

Zeytinoğlu, haziran ayında yıllık cari açığın 29 milyar 679 milyon dolara gerilediğini, mayıs ayına göre 1.9 milyar dolarlık iyileşme olduğunu hatırlattı, açığın gerilemesinde hizmet gelirlerinin pozitif katkısı ile dış ticaret açığındaki gerileme etkili olduğunu söyledi. Zeytinoğlu, “Temmuz ayında dış ticaret açığında gerçekleşen artış cari açığa yansıyacaktır. Ancak turizm gelirlerinin geçen yılın üzerinde gerçekleşecek olması ve hizmet gelirlerinin katkısının artmasıyla, yıllık cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon rakamlarından da bahseden Zeytinoğlu, “TÜFE yüzde 18,95 olarak gerçekleşti, aylık 1,80’lik bir artış var. ÜFE ise yüzde 44,92 olarak gerçekleşti. Bu da aylık yüzde 2,46’lık bir artışa tekabül ediyor. ÜFE’de aylık artışın hız kestiğini görüyoruz. Döviz kurunda ani bir yükselme olmazsa, ağustosta baz etkisiyle yıllık ÜFE’de gerileme olabileceğini düşünüyoruz. ÜFE ile TÜFE arasındaki fark 25.97 puana yükseldi. Dolayısıyla buradan gelen maliyet baskısının, TÜFE’yi yukarı çekmeye devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE BÜYÜME GÖREBİLİRİZ

Temmuz ayı kapasite kullanım oranı ve sanayi üretim endeksine ilişkin de rakamları paylaşan ve içinden geçtiğimiz dönemde aylık artışlara odaklanılması gerektiğini paylaşan Zeytinoğlu, “İkinci çeyreğe ilişkin veriler tamamlandı. İhracat performansımız ve üretim artışlarıyla büyümeye en fazla katkının sanayiden geleceğini düşünüyoruz. Geçen yıla göre baz etkisini de göz önünde bulundurursak, ikinci çeyrekte yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme görebiliriz” dedi.

ÇALIŞAN SAYISI ARTIRILMALI

İş gücü verilerine ilişkin de konuşan Zeytinoğlu, “İşsizlik geçen yılın aynı ayına göre 2,7 puan, mayıs ayına göre 2,5 puan geriledi. İşsizlik oranından ziyade çalışan sayılarına bakmalıyız. Haziran itibariyle toplam istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 586 bin kişi oldu. 2019 Temmuz-Ağustos aylarında da bu seviyelerdeydi. Toplam istihdam sayısındaki toparlanma olumlu ancak nüfusumuza oranla olması gereken seviyenin altında olduğunu görüyoruz. Kısa vadede çalışan sayımızı 32-33 milyon seviyesine yükseltmeyi hedeflemeliyiz” ifadelerini kullandı.

AŞILAMANIN ÖNEMİNE VURGU

Zeytinoğlu konuşmasına son vermeden önce koronavirüse karşı aşının önemine vurgu yaparak, “İlimizde özel bir sağlık firması tarafından yapılan antikor ve PCR test sonuçlarına göre pozitif oranlarının seyrini gösteren grafikte, aşılama hızının arttığı mayıs sonu ve haziran aylarında PCR testi pozitiflik oranında azalma söz konusu ancak kurban bayramı sonrası PCR pozitiflik oranında yine artış yaşanıyor. Bununla birlikte, aşılamadaki artışla beraber antikor düzeylerinin de son günlerde 70'leri geçtiğini görüyoruz. Buradan da aşı bağışıklığının önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

PROF. DR. ORAL ERDOĞAN KONUŞTU

KSO Başkanı Zeytinoğlu’nun ardından konuk konuşmacı Piri Reis Üniversite Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan söz aldı. Prof. Dr. Erdoğan, ‘Küresel Ekonomik Büyüme ve Parasal Büyüklük’ konusunda bir konuşma gerçekleştirdi. Ülkemiz ve dünya ekonomileri hakkında hazırladığı grafikleri meclis üyeleriyle paylaşan Prof. Dr. Erdoğan, pandemi dönemindeki emtia fiyatlarındaki artışın nedenlerini, Amerika ve Çin ekonomisindeki yüksek seyirli büyümeyi ve para politikalarındaki gelişmeler ile Türkiye’nin atması gereken adımları detaylı bir biçimde paylaştı. Prof. Dr. Erdoğan, özellikle enflasyon politikaları konusunda Türkiye’nin bir çalışma yapması gerektiğine ve para politikası anlayışında çok faktörlü bir politikanın izlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Soru-cevap kısmından sonra 15 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da tekrar buluşmak üzere meclis toplantısı sonlandırıldı.