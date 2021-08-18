Pırellı, İzmit’te Üretilen “P Zero Slıck” lastiklerle donatılan dallara Stradale Exp İle Mugello pistini fethetti

Türkiye’de İzmit’te üretilen Pirelli P Zero Slick lastikler, Dallara tarafından özel Stradale EXP modelinin donanımı olarak seçildi. Yol otomobili Stradale’nin pist için tasarlanan versiyonu Stradale EXP, 500 hp güç ve 720 Nm tork üretirken sadece 890 kilogramlık ağırlığıyla dikkat çekiyor. Pirelli mühendisleri, etkileyici yüklere dayanması gereken bu özel slick lastikleri geliştirirken bazı zorluklarla karşılaştı. Stradale EXP için özel olarak geliştirilen P Zero lastikler, Dallara’nın Mugello pistini 1 dakika 46 saniyeden daha kısa sürede turlama hedefine ulaşmasını sağladı. Sonuç olarak Pirelli lastiklerle donatılan otomobil 1d45.837s tur süresiyle bu hedefi aştı.

Stradale’nin daha gelişmiş bir versiyonu olan Dallara Stradale EXP ile herkes için yoldan piste amatör bir deneyim sunulması, pist günü katılımcılarının yol otomobillerine özgü homologasyon kısıtlamalarına tabi olmadan sürüş keyfi yaşaması amaçlanıyor. Otomobilin ilk tanıtımı Mugello’daki Pirelli P Zero Experience etkinliğinde gerçekleştirildi. Araçlarını piste getirmek isteyen spor otomobil sürücülerine yönelik en seçkin etkinliklerden biri olan Pirelli P Zero Experience sırasında Pirelli’nin ‘terzi işi’ lastikler geliştirdiği üreticilerin en yüksek performanslı modelleri test ediliyor.

Pirelli mühendislerinin Stradale EXP için lastik geliştirme sürecinde çeşitli teknik zorlukları ele alması gerekti. Stradale EXP, doğal ortamı olan pistte bir GT3 yarış otomobiliyle kıyaslanabilecek kadar büyük bir dinamik yük üretiyor. Bu duruma çözüm ise yapıların ve malzemenin doğru şekilde geliştirilmesinde arandı. Bunun sonucunda ön aks için daha yumuşak bir hamur (orta), arka aks için daha sert bir hamur belirlenerek otomobilin iyi bir dinamik denge yakalaması sağlandı. Yeni nesil polimerler sayesinde de performans, yol tutuş ve farklı sıcaklıklara direnç arasında doğru denge elde edildi. Bu durum, DMA ön lastikler ile DHA arka lastikler arasındaki adlandırma farklarını da açıklıyor. P Zero slick lastiklerle donatılan Stradale EXP, Pirelli P Zero Experience etkinliği sırasındaki resmi tanıtımından önce Barcelona, Misano ve Vallelunga dahil olmak üzere çeşitli pistlerde 9.000 kilometreden uzun yol yaptı. Bu sayede farklı pistleri temsil eden çeşitli koşullarda test edilebildi.

Pirelli Ar-Ge ve Cyber Kıdemli Başkan Yardımcısı Pierangelo Misani şu açıklamada bulundu: “Dallara Stradale EXP için geliştirdiğimiz lastiklerle maksimum performansı mümkün olan en geniş çalışma aralığı ile birlikte sunmayı amaçladık. GT otomobillerde genellikle olduğu gibi hedef çok yönlülüktü. Net geri bildirim verebilen bir lastiğe ihtiyaç duyan spor otomobil sürücülerinin kolayca kullanabileceği, aynı zamanda en titiz sürücülere de uygun bir P Zero geliştirmek istedik. Bu süreçte Dallara ekibiyle uyum içinde çalıştık. Dallara ile aynı tutkuyu ve başta en yüksek güvenlik seviyesi olmak üzere aynı amaçları paylaşıyoruz.”