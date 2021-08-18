18 Ağu 2021 - 17:06- Asayiş G: 18 Ağu 2021 - 17:08

Sahte 67 bin 500 dolar ile yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi
Sahte 67 bin 500 dolar ile yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi mask

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte döviz sürüleceği istihbaratına ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, Balçık Mahallesi’nde E.B. H.H., C.A. ve A.D. isimli şahısların temin ettikleri sahte dolarları piyasaya sürmeye çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 675 adet sahte 100 Amerikan doları ele geçirildi. Olayla ilgili E.B., H.H., C.A. ve A.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

18 Ağu 2021 - 17:06 - Asayiş

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