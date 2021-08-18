Çalışanı bıçaklayan şahıs serbest bırakıldı

Olay, dün 16.00 sularında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre bir şahıs sokakta bulunan kadını rahatsız etmesi üzerine eğlence mekanı çalışanları müdahale etti. Müdahale sonucu şahıs Enes M. isimli çalışanı bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.

“BARLAR SOKAĞI HUZURLU BİR SOKAK OLACAK”

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgede çalışma başlattı. Sağlık ekipleri Enes M.’ye ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şahıs daha sonra polis ekiplerince yakalanmasının ardından emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şahıs Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahsın serbest bırakılmasının ardından tekrar Kemalpaşa Mahallesi’nde görülmesine Merkez Eğlence Yatırımcıları Derneği (MEYDER) sokak üzerinde açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

“MEYDER VE ESNAF GEREKİNİ YAPACAĞIZ”

Dernek Başkanı Yaşar Kibar “Dün sokakta istenmeyen bir olay oldu. Sokakta serseriler, herkesi rahatsız eden bir aile grubu VAR. Bu insanlar sokakta kızları taciz ettiler. Peşinden garsonu kovalayıp bıçakladı. Bugün mahkemeye çıktı. Mahkeme salmış. O adamlar yine sokağa gelip rahatsızlık vermeye devam ediyorlar. Esnaftan haraç istiyorlar, insanlara gözdağı verip rahatsız ediyorlar. Yetkililer gerekeni yapmazsa, Biz MEYDER ve esnaf gerekeni yapacağız “ ifadelerinde bulundu.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Şahsın tekrar eğlence mekanları önünde olmasına esnaf tepki gösterirken şahıs polis tarafından gözaltına alındı. İşletme sahipleri karakola giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.