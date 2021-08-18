18 Ağu 2021 - 19:57- Asayiş G: 18 Ağu 2021 - 19:58

İzmit’te bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

İzmit’te dün aralarında çıkan kavga sebebi ile bugün bir araya gelen iki grup arasında yeniden kavga çıktı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İzmit’te bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı mask
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Olay bugün öğle saatlerinde İzmit Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre dün, cadde üzerinde bulunan bir çay bahçesinde oturan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Çıkan kavgaya karışan şahıslar, konuşmak için aynı çay ocağında bugün bir araya geldi. Şahıslar arasında çıkan tartışma, yeniden kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emrah E. isimli bir şahıs bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emrah E., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık

18 Ağu 2021 - 19:57 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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