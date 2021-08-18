Güncel koronavirüs rakamları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Ağustos verilerine göre, 295 bin 206 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI 20 BİNİN ALTINDA
Son 24 saatte, 19 bin 944 yeni vaka tespit edilirken, 168 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 15 bin 537 kişi sağlığına kavuştu.
“YARIN DAHA GÜVENLİ OLACAK”
Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak” ifadelerini kullandı.
DÜN 21 BİNİN ÜZERİNDE VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ
Bakanlığın 17 Ağustos verilerine göre, 21 bin 692 vaka tespit edilirken, 183 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, dün 294 bin 561 test yapılmış ve 14 bin 636 kişi sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.