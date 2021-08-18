18 Ağu 2021 - 21:42- Gündem G: 18 Ağu 2021 - 21:44

Güncel koronavirüs rakamları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 18 Ağustos Çarşamba gününün verilerine göre, 168 kişi hayatını kaybetti.

Güncel koronavirüs rakamları açıklandı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Ağustos verilerine göre, 295 bin 206 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 20 BİNİN ALTINDA

Son 24 saatte, 19 bin 944 yeni vaka tespit edilirken, 168 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 15 bin 537 kişi sağlığına kavuştu.

“YARIN DAHA GÜVENLİ OLACAK”

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak” ifadelerini kullandı.

DÜN 21 BİNİN ÜZERİNDE VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 17 Ağustos verilerine göre, 21 bin 692 vaka tespit edilirken, 183 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, dün 294 bin 561 test yapılmış ve 14 bin 636 kişi sağlığına kavuşmuştu.
# sağlık, covid-19, fahrettin koca

18 Ağu 2021 - 21:42 - Gündem

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